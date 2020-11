Fidenza, i ladri non mollano: nuovo furto in via Manara

Dopo il raid dei ladri di venerdì sera con razzia in vari quartieri della città, la banda della mascherina nera è tornata in azione il giorno dopo, a San Lazzaro, dove aveva colpito appena ventiquattro ore prima.

Potrebbero essere sempre gli stessi ladri, infatti, quelli che un residente si è ritrovato sul balcone di casa: giovani, alti sul metro e ottanta, con una mascherina nera su bocca e naso. Nel secondo raid hanno visitato un’abitazione di via Manara. E anche qui stesso copione con effrazione di porta-finestra del balcone, al primo piano e razzia di monili.

«Erano circa le diciotto e quarantacinque – ha spiegato la nuora della fidentina presa di mira – e abbiamo sentito l’allarme entrare in azione. Dal momento che mia suocera non era in casa, siamo corsi immediatamente fuori e ci siamo imbattuti in due giovani, alti circa un metro e ottanta, di cui uno con la mascherina nera, che uscivano frettolosamente. Io ho cercato di bloccarne uno, mentre mio marito ha rincorso l’altro, ma quando ha visto che brandiva minaccioso un piede di porco, ha lasciato perdere. I due sono fuggiti su un’Audi di colore nero. Per entrare hanno forzato la porta-finestra del balcone e quindi hanno rovistato nelle stanze. Ma probabilmente hanno avuto poco tempo. Si sono portati via dei monili, di cui la gran parte erano di bigiotteria, anche perché non hanno avuto tempo di scegliere i gioielli. Probabilmente erano gli stessi che un altro residente nel quartiere si era ritrovati sul balcone, la serata precedente. Certo che oltre alla situazione che stiamo vivendo, dobbiamo temere anche le incursioni di questi delinquenti».

Sul posto sono arrivati subito dopo i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

In soli due giorni sono stati visitati diversi appartamenti in vari quartieri della città e sempre nelle stessa fascia oraria. La banda ha svaligiato abitazioni a San Lazzaro, alle Azalee e anche nel centro storico.

r.c.