Strognano, tentano il furto e scappano

MARIA CHIARA PEZZANI

LANGHIRANO Tentato furto in pieno giorno domenica a Strognano, località collinare del comune di Langhirano. I malviventi, da quanto riportato, sembra che siano stati messi in fuga dal sistema di allarme presente intorno all'abitazione. Erano circa le 14 quando le sirene del circuito perimetrale sono scattate. Sentito l'improvviso e incessante rumore, una vicina di casa si è affacciata alla finestra per capire cosa stava accadendo. Proprio in quel momento, come ha poi raccontato la donna, ha sentito il rumore di un'automobile andare via. Allertati dell'accaduto i proprietari sono immediatamente rientrati a casa. Perlustrando l'area intorno all'abitazione hanno notato che la serratura della finestra del garage, che si trova al piano terra, era stata forzata, probabilmente con l'ausilio di un piede di porco. Dalla finestra i malintenzionati si sono introdotti nel locale presumibilmente per cercare una scala che potesse farli accedere al piano superiore, ovvero in casa. Non essendoci però il modo di entrare nell'abitazione dal garage, i ladri sono usciti dalla finestra per poi tentare di scovare una diversa via di accesso. Proprio in quel momento l'allarme è scattato, mettendoli in fuga.

Nel garage non si trovavano oggetti o beni di valore e come ha raccontato il proprietario non è stato rubato nulla. L'uomo ha immediatamente provveduto ad avvertire dell'accaduto i carabinieri della stazione di Langhirano che sono giunti sul posto per un sopralluogo, utile alle indagini che ora le forze dell'ordine stanno portando avanti. L'uomo ha anche segnalato l'episodio al gruppo del controllo di vicinato, attivo nella località. Come ricordano le forze dell'ordine è essenziale rivolgersi a loro di fronte a questi episodi, per favorire le indagini e sventare eventuali tentativi.