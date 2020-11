Fidenza, ancora due tentati furti nella zona di Coduro

Diciassette prelievi al bancomat per una somma complessiva di 4800 euro. Peccato che il bancomat non fosse suo, ma della donna per cui la madre lavora come badante.

E’ successo ad Ameglia, nello spezzino, e a finire nei guai è stato un trentacinquenne residente a Fidenza. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per furto in abitazione e utilizzo indebito della carta.

Dopo avere rubato la carta bancomat dall’abitazione dell’anziana dove la madre svolge l’attività di badante, ha effettuato come detto ben 17 prelievi indebiti. Alla fine, però, è stato inchiodato dalle telecamere dei bancomat, che lo hanno immortalato mentre ritirava i contanti.

Ai carabinieri della Stazione di Ameglia, cui la vittima si era rivolta, dopo avere scoperto gli ammanchi dal suo conto corrente, sono quindi bastati pochi giorni per identificare e rintracciare il colpevole. A finire nei guai con la giustizia è stato un fidentino 35enne, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato così denunciato a piede libero dai Carabinieri per furto in abitazione ed utilizzo indebito della carta bancomat, aggravati e continuati. Il documento apparteneva ad una donna invalida di sessantasei anni, originaria della lodigiana, che trascorre abitualmente le vacanze estive nella seconda casa vicina alla foce del Magra assieme alla sua badante 56enne. Il figlio della badante, a luglio ed agosto scorsi, in più occasioni aveva fatto visita alla madre nella località spezzina di mare. E proprio qui era riuscito a sottrarre il bancomat della donna. r.c.