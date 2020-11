Barazzutti al Città di Parma: «I giovani azzurri sono già dei campioni»

VITTORIO ROTOLO

In questi giorni spettatore interessato agli Internazionali di Tennis «Città di Parma», in corso al Palaraschi e al Tennis Club di Mariano, è Corrado Barazzutti, autentica leggenda vivente del tennis italiano ed attuale capitano della Nazionale di Coppa Davis.

Nell'Atp Challenger in corso a Parma il campione azzurro che ha scritto pagine importanti nella storia del tennis azzurro sta osservando con grande attenzione la «Next Generation» azzurra.

«Per quanto riguarda le giovani promesse del tennis italiano, credo che l'Italia non abbia mai attraversato un periodo così florido: i nostri ragazzi sono infatti fra i migliori al mondo e questo lascia senz'altro ben sperare per il futuro del movimento tennistico», afferma l'ex numero 7 al mondo e due volte semifinalista in tornei del Grande Slam, agli Us Open nel 1977 ed al Roland Garros l'anno dopo.

Al netto della bruciante eliminazione patita ieri ad opera di Roberto Marcora negli ottavi, Lorenzo Musetti, il 18enne di Carrara, resta in rampa di lancio fra le giovani promesse azzurre.

«Negli incontri disputati in questi ultimi mesi Musetti ha confermato di possedere qualità importanti. È senza dubbio uno dei migliori talenti in circolazione, ma per fortuna non il solo. Qui a Parma, per la prima volta, ho avuto la possibilità di vedere all'opera da vicino Luca Nardi: anche in questo caso, per quanto mi riguarda, il giudizio è estremamente lusinghiero. Il confronto al primo turno con Giulio Zeppieri è stato entusiasmante: entrambi hanno un grande futuro davanti».