Nasce lo stand virtuale per esporre le nuove macchine

PAOLO PANNI

La pandemia in corso ha bloccato anche la fiera Pipeline Gas Expo che era in programma in questi giorni a Piacenza. Nessun problema, alle Officine Meccaniche Laurini di Spigarolo di Busseto, azienda che per l'importante evento fieristico avrebbe avuto un proprio spazio e che dovendo rinunciare ha pensato a un piano B. Così è stata subito individuata una nuova soluzione e le ultime novità tra i macchinari realizzati dalla società sono stati messi in mostra lo stesso. Come?

Virtualmente, con un video da inserire sui principali social e da inviare, direttamente (con un semplice link) a tutti i clienti. Riprese curate in tutti i dettagli, realizzate da Sinfonia media di Parma (produttore Marco Botti, post produzione Iacopo Canali, regia Gianluca Menta). L'azienda bussetana ha così presentato tutte le nuove macchine dedicate al settore della posa metanodotti, tra queste un moderno fuoristrada, prodotto in Ucraina, di cui la Laurini è la importatrice in esclusiva per l'Italia.

Per l'azienda bussetana, e per il suo titolare Marco Laurini, è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione, evidenziando come , nell'arco di tre anni, si sia passati da 35 a 60 dipendenti e come, nonostante i noti problemi legati alla pandemia, si sia passati da un fatturato di 16 milioni di euro del 2019, ai 20 milioni di quest'anno. «Abbiamo già un pacchetto di ordini – ha annunciato lo stesso Laurini – che ci fa supporre che nel 2021 riusciremo a realizzare lo stesso fatturato, se non di più». Numeri incoraggianti per una realtà iche nonostante il contesto difficile, prosegue la sua marcia.