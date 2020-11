Salso, addio a Roberto Sibiloni: fu sindaco di Pellegrino

MARCO CORTESI

Se n'è andato Roberto Sibiloni, originario di Pellegrino ma salsese d'adozione. Proprio nella sua cittadina d'origine, ricoprí la carica di sindaco negli anni Settanta, rimanendo coinvolto anche successivamente come assessore all'interno dell'amministrazione comunale.

Nato nel 1940, si era diplomato geometra subito dopo il suo ritorno dal corpo degli Alpini, al quale rimarrà legato per tutta la vita. Dopo il diploma aprì uno studio tutto suo, progettando edifici residenziali ed opere pubbliche nel suo paese d'origine e nei comuni limitrofi. Per le sue capacità e conoscenze professionali come geometra era stato da nominato presidente della «Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio».

Dopo essersi sposato con la professoressa Paola Pilotti, insegnante alle scuole medie di Pellegrino, si trasferì nella cittadina termale senza però abbandonare il suo paese d'origine nel quale amava trascorrere i fine settimana ed il periodo estivo in compagnia dei suoi amici. Dopo la morte della moglie, alla quale era legatissimo e per alcuni problemi di salute, la sua presenza a Pellegrino si era fatta più rara ma ogni tanto amava ancora ritornare per sentire vicino l'affetto dei legami più cari, che non lo hanno mai abbandonato.

Roberto era una persona inserita da sempre nel tessuto sociale, come dimostra la sua carriera politica. Gli amici lo ricordano come un «simpatico burbero» dotato di grande generosità e convivialità. Con eleganza ha affrontato la malattia che l'ha portato via, non lasciando trapelare le preoccupazioni legate alla sua condizione di salute.

Lo sua morte ha lasciato un profondo dolore tra i nipoti, i parenti, gli amici e tutta la comunità. Oggi alle ore 14,30, nel pieno rispetto delle direttive ministeriali, verrà celebrato il funerale nella chiesa di San Giuseppe a Pellegrino.