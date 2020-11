Fidenza, i negozi del centro: «Terremo aperto la domenica»

Un gruppo significativo di commercianti del centro di Fidenza (aree di via Berenini e via Cavour in particolare) ha proposto al Comune di aprire i loro negozi le domeniche, a partire dalla prossima.

Una scelta in linea con quanto permettono il Dpcm e la normativa in materia di commercio, che ha l'appoggio dell'amministrazione comunale. «La proposta che abbiamo ricevuto dal punto di vista tecnico è più che legittima. Quindi avanti tutta. Quello che mi preme evidenziare, sono tre aspetti per me importanti. Il primo: la determinazione di non rassegnarsi e di continuare la battaglia insieme alla Comunità. Comunità di cui il commercio di vicinato è una parte importante – ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico Franco Amigoni –. La battaglia si combatte sul fronte sanitario ma anche proteggendo quelli che sono i luoghi e i modi in cui da sempre la gente si ritrova e costruisce socialità. In questo senso le attività commerciali di vicinato – tutte – hanno ben chiaro che l'emergenza ha almeno permesso, nell'enorme difficoltà del momento che stiamo vivendo, di costruire un rapporto di fiducia nuovo con i consumatori e cittadini. Il secondo aspetto: le attività che apriranno lo faranno nel massimo rispetto delle misure di sicurezza contro il covid, applicando tutte le regole che sono previste per il commercio al dettaglio su come si tocca la merce, come si entra nei negozi, come si evitano gli assembramenti ecc. Terzo e ultimo aspetto: il Comune si è mosso senza esitare insieme agli imprenditori del mondo sportivo e a quelli del comparto della ristorazione e dei bar. Perché continuiamo a pensare che non siano queste le attività che creano pericoli e che, anzi, la loro chiusura o le loro limitazioni favoriscano situazioni “fai da te” e rischiose. Come le cene in casa o lo sport senza regole. Allo stesso modo stiamo supportando il mondo dei negozianti, promuovendo la loro attività e soprattutto mettendo sul tavolo soldi importanti, con i bandi finanziati per intero dal Comune, l'ultimo dei quali stanzia fino a 6.000 euro anche per gli esercizi di vicinato».