Scende dall'auto e viene travolto da una mini car. Grave un 45enne

Ha accostato poco dopo il ponte sul Taro, in quel tratto di via Emilia occupato da alcune attività commerciali distanti qualche decina di metri dalla rotatoria che da una parte va verso Parma e dall'altra verso Collecchio. Forse si è fermato per una commissione al volo, ma appena è sceso dall'auto è stato travolto da una mini car diretta verso la città.

All'inizio si era pensato ad un'auto pirata, ma la ricostruzione dell'incidente affidata alla Polizia locale racconta un'altra storia. Il 17enne alla guida della mini car (il termine corretto è quadriciclo) ha sì travolto verso le 15 l'uomo di 45 anni che aveva parcheggiato lungo la via Emilia, ma non si è dato alla fuga dopo l'incidente. Il giovane (negativo all'alcol test) ha investito l'altro automobilista e per qualche metro ha proseguito la sua corsa, salvo poi fermarsi e tornare indietro a piedi per soccorrere l'investito. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso con ferite gravi, ma non era in pericolo di vita.

P.Dall.