«Bonus bici, pedalate a ostacoli»

C'è da pedalare un bel po', se si vuole saltare in sella con l'«aiuto» del Dpcm. Oltre che da conquistare, il bonus è difficile anche da spendere. Ne sa qualcosa una 35enne che ha incassato tre no consecutivi prima di trovare (forse) un negozio pronto a riconoscerle lo sconto fino a 500 euro. «Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili» è scritto in neretto sul sito di Minambiente: l'avvertenza sembra un bastone pronto a mettersi tra le ruote per venditori e acquirenti. «"Ci scusi, ma non siamo così convinti di vedere quei soldi": questo mi hanno risposto tre negozianti, due in città e uno in provincia» racconta la lettrice. E questo dopo aver affrontato la navigazione (online) a ostacoli per ottenere almeno la promessa del benefit.

«Andare in bici in questo periodo mi sembra un'idea migliore del solito - spiega l'aspirante ciclista -. E così l'altro giorno alle 9 ho cercato di registrarmi per il bonus. Dico "ho cercato" perché dalle 9 alle 11 il sito è rimasto bloccato». Troppi ci stavano provando. Alle 11, uno squarcio tra le nubi. «Sono comunque rimasta incollata al computer fino alle 14 - prosegue la lettrice -. E meno male che avevo già lo Spid: so di persone che, prive di "identità digitale" si sono bloccate». Conclusa con successo la maratona informatica, è partita la corsa per spendere il bonus.

Dei rifiuti si è detto. A questo punto, la 35enne è tornata sul sito del ministero dell'Ambiente, per scoprire chi aderisse all'iniziativa. Poi, uscita di casa a piedi ieri mattina, sperava di rientrare pedalando, dopo il passaggio da un rivenditore del centro. Ma non è nemmeno riuscita a varcare la soglia. «C'erano una ventina di persone in fila» spiega. E così è rientrata a casa a piedi, sperando di trovare meno ressa al prossimo tentativo.

Secondo il sito del ministero, sono 15 i rivenditori (anche di bici elettriche o monopattini) pronti ad accettare il bonus nel comune di Parma. In realtà, sono 12: uno è citato due volte. Un altro si trova invece a Medesano ed è a sua volta presente con un doppione. Quando si vuole dare l'idea di pedalare in gruppo. rob.lon.