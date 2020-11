Addio a Silvio Delnevo, l'ex postino colonna del volontariato

GIORGIO CAMISA

COMPIANO - Da sabato scorso Sugremaro di Compiano non ha più il suo “gondoliere” Silvio Delnevo, l’animatore del Carnevale Itinerante, della Proloco e di tutte le altre attività ricreative e turistiche del piccolo Borgo Antico della Valtaro è scomparso improvvisamente nella propria abitazione.

Silvio il fondatore e l’animatore dell’associazione di volontariato “La Gondola”, della Proloco, delle attività parrocchiali fino a qualche giorno fa attivo e presente ha lasciato nel dolore la famiglia e la comunità di Compiano.

Aveva da poco compiuto 82 anni, era nato a Compiano il 10 settembre del 1938 e aveva sempre abitato con la sua famiglia a Sugremaro dedicandosi, specialmente negli ultimi anni, alle attività ricreative e al volontariato.

Da ragazzo, dopo le scuole elementari, aveva imparato il mestiere del muratore da suo padre per poi essere assunto da una ditta edile di Bedonia, una decina di anni con cazzuola, punta e martello a modellare e posizionare le pietra dei muri portanti di decine di edifici.

Nel 1972 fu assunto da Poste Italiane come postino, prima come sostituto di vari colleghi a Ostia, Tiedoli e Baselica, poi gli fu assegnata una zona fissa: quella di San Rocco a Borgotaro, il quartiere più popolato del capoluogo valtarese. Per quasi trent’anni Silvio aveva fatto il portalettere, con il suo carattere solare, sempre pronto alla battuta, andava oltre i suoi compiti specifici e spesso si faceva portavoce ed aiutava a risolvere ogni tipo di problema, oltre alla posta portava anche la spesa quotidiana ad anziani e persone sole.

Il suo tempo libero lo dedicava al volontariato ed era presente ad ogni evento che si svolgeva a Sugremaro. Il suo unico hobby era quello della caccia alla lepre e anche ultimamente, insieme agli inseparabili amici di Tornolo e Tarsogno, aveva partecipato ad una battuta dimostrando la sua mira infallibile nel colpire la preda.

Oggi, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Compiano, nel rispetto delle regole Covid, si svolgeranno i funerali.

Silvio lascia la moglie Renata, i figli Sabina ex sindaco di Compiano, Roberta con Simone e Luigi con Antonia, adorati nipoti Elena, Giovanni, Marco, Serena e tantissimi amici che lo ricorderanno per la sua innata disponibilità ed il suo carattere allegro e solare.