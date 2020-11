Agata, 11 anni, cavalca come un cowboy

ANTONIO RINALDI

Undici anni e una grande passione, quella per i cavalli e il «reining» che le è stata trasmessa dal papà, istruttore Fise, allevatore e trainer professionista. Agata Cremaschi, in sella al suo cavallo «MC Delta Cash and Gun» si è appena aggiudicata il titolo di campionessa regionale, categoria Short Stirrup, di reining una disciplina della monta western che trae origine dal lavoro svolto dai cowboy. Cerchi veloci, spin, sliding stop: sono queste alcune delle manovre più spettacolari che Agata ha saputo interpretare alla perfezione sbaragliato la concorrenza; figure che richiedono una perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere, raggiungibile solo con tanto lavoro, dedizione e pazienza.

Agata ha mosso i primi passi nell’azienda del padre (che alleva cavalli di razza Paint e Quarter Horse e promuove questa disciplina nella campagna di Fidenza) ed è rimasta affascinata da tutti gli aspetti di questo mondo: le fattrici e i puledri che nascono, i cavalli in doma e addestramento, la preparazione delle gare. Ora però l’attende una sfida ancora più importante, le finali nazionali che si terranno a Cremona in occasione del «Futurity», una delle competizioni più attese, c’è da scommettere che si sentirà ancora parlare di lei!