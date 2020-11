Indagato il giovane colpito dal poliziotto in Piazza

La mattina dopo il video ripreso da un telefonino era diventato subito virale: un poliziotto in borghese che, dopo essersi guardato un attimo attorno, dà un calcio a un manifestante già bloccato a terra in piazza Garibaldi da due agenti in divisa. E' la sera del 27 ottobre, quando la protesta contro le misure del nuovo Dpcm aveva fatto scendere in strada un migliaio di persone. Fino a quel momento, quando sono da poco passate le 23, nessun incidente: solo l'esplosione di qualche bomba carta aveva creato qualche preoccupazione. Ma a un certo punto in Piazza la tensione sale, forse anche a causa di diversi infiltrati, e i poliziotti bloccano quel giovane che sembra voler fare danni a qualche vetrina. Ed è su di lui che - per ora - è stato aperto un fascicolo per resistenza.

La posizione del poliziotto? L'informativa è sul tavolo del pm, ma non ci sono al momento ipotesi di reato. Il giovane non ha presentato denuncia, anche se potrebbe ancora farlo: eventuali lesioni, inferiori ai 20 giorni, sono infatti procedibili a querela di parte. «Per quanto riguarda il poliziotto, stiamo ancora facendo delle valutazioni, in base a ciò che viene ricostruito nell'informativa e anche in relazione all'eventualità di reati procedibili d'ufficio», spiega il procuratore Alfonso D'Avino.

Certo è che la questura si era mossa immediatamente sospendendo il poliziotto dai servizi operativi. G.Az.