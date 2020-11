Ancora furti di bici: erano chiuse con catene

Non cessano in città i furti di biciclette. Ancora ne sono sparite dai porta-bici sparsi in giro per il centro. In questi giorni tanti fidentini hanno segnalato la sparizione delle loro biciclette, che avevano lasciato nelle apposite rastrelliere. Indignate due giovani mamme fidentine che si sono viste sparire le bici con i seggiolini per i loro bambini.

«Avevo lasciato la mia due ruote – ha spiegato una fidentina, attrezzata col seggiolino per il trasporto di mio figlio – in un porta-bici, vicino alla piazza. Dopo averla chiusa con una pesante catena, nella tarda mattinata, sono andata a fare la spesa in alcuni negozi, poco distanti. Mi sarò assentata una mezz'oretta. Ma quando sono tornata per riprenderla, al posto della bici ho visto solo la catena tranciata per terra. Più tardi una mia amica mi ha detto che le avevano portato via anche la sua, sempre coi seggiolini per i bambini. Crediamo che ci sia qualcuno che gira in centro, addocchiando le vittime e poi entrando in azione, subito dopo che si sono allontanate. Ne sono sparite troppe in questi giorni, di tutti i tipi. E in pieno giorno, quando la gente, nonostante le restrizioni, gira magari di meno, ma a fare la spesa ci va. E questi malviventi sono super attrezzati, con pesanti tronchesini in tasca, pronti a tagliare le catene con cui vengono chiuse le bici. Comunque ci hanno arrecato un bel danno, anche perché le bici che ci hanno portato via, costavano alcune centinaia di euro. E per me non era la prima: purtroppo me ne hanno già rubate quattro».

Spesso dalle bici rubate si asportano vari pezzi e quindi i rottami vengono abbandonati in giro. Come sempre le forze dell'ordine, in caso di furto della bici, invitano i proprietari a sporgere denuncia, anche perché nel caso venisse ritrovata, nel momento di tornarne in possesso, occorre esibire copia della denuncia.

r.c.