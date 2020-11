Ma dopo le 22 posso portare fuori il cane? Attenzione, solo sotto casa

MARA VAROLI

Ma dopo le 22 si può portare fuori il cane? «Sì, solo per necessità e solo sotto casa».

L'assessore alla Sicurezza del Comune Cristiano Casa risponde alla domanda di molti parmigiani, dopo l'arrivo del coprifuoco. Una domanda lecita, giusto per non essere multati di 400 euro. Anche perché da dpcm in teoria non si parla di questa possibilità, in quanto per poter uscire di casa dopo le dieci di sera sono consentiti solo spostamenti motivati da esigenze lavorative e di salute. E il cane? Una questione non chiara, «ma già sul sito del Governo - continua l'assessore - alla domanda "posso uscire con il mio animale da compagnia?" la risposta è la seguente: "Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone"». E noi aggiungiamo anche indossando la mascherina. Sul sito del Governo si aggiunge: «Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?». E la risposta è «Sì». Ma c'è di più: «Da un confronto con le forze dell'ordine - precisa Casa - è risultato evidente che un cittadino può accompagnare fuori il cane dopo le 22, ma solo vicino all'abitazione. Se uno ad esempio abita in via Cavour non può certo andare fino in zona Cittadella. E se uno abita in via Solferino non può certo andare a passeggio con il cane in via Trento. Insomma, ci vuole buonsenso. L'importante è tutelare il proprio amico a quattro zampe e rispettare il benessere animale».