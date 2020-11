Da lunedì vaccini in farmacia. Col contagocce

Partirà alla mezzanotte di domenica per i farmacisti di Parma e provincia la prenotazione on line delle dosi di vaccino antinfluenzale destinato ai clienti sotto i 60 anni senza patologie, ossia i cittadini esclusi dalla campagna di prevenzione gratuita dell'Ausl. In tutto 3.100 dosi, il 3% di quelle riservate alle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna.

«La prenotazione delle dosi, che attualmente sono nei magazzini che riforniscono le farmacie del territorio, avverrà tramite una piattaforma web dedicata - spiega Giovanna Negri, direttrice della Farmaceutica territoriale dell'Ausl di Parma - Il farmacista inserirà gli estremi delle ricette dematerializzate dei clienti, redatte dal medico di famiglia, con la richiesta del vaccino, che in farmacia costerà al cliente 11,50 euro. Le dosi non saranno quindi distribuite in base al bacino d'utenza o alla grandezza delle farmacie, ma solo con il criterio delle ricette».

«In pratica, chi primo arriva meglio alloggia - aggiunge Alessandro Merli, presidente di Federfama Parma - Non ci saranno quote prestabilite per le singole farmacie e avremo i vaccini solo in base alle ricette dei clienti caricate nella piattaforma. I tempi di attesa non saranno lunghi: un vaccino prenotato entro le 12,30 arriverà nel pomeriggio, uno prenotato entro le 19,30 ci sarà consegnato il giorno successivo». Non c'è, continua Negri, un termine entro il quale i farmacisti potranno fare le prenotazioni: «Andremo avanti fino all'esaurimento delle scorte. I cittadini che chiedono il vaccino dovranno essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna ed essere assistiti da un medico di base della Regione».

Per quanto riguarda invece i vaccini per le categorie aventi diritto, Giovanna Negri spiega che a breve arriveranno le nuovi dosi, dopo che la prima fornitura ai medici di base è andata presto esaurita. Ma sui tempi della consegna non si sbilancia. «Vorrei comunque ricordare - conclude - che la campagna vaccinale, partita quest'anno in anticipo, durerà fino a fine dicembre». m.t.