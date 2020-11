Da una zona rossa con arnesi da scasso: denunciati due giovani

Incuranti dei provvedimenti adottati in Lombardia, dichiarata zona rossa per l’emergenza Covid, sono usciti col loro furgone dal milanese, per raggiungere l’Emilia e continuare la loro «attività».

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati predatori e contrastare lo spaccio di droga. Obiettivo, non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della popolazione. I carabinieri della Compagnia di Fidenza negli ultimi giorni, dopo i numerosi furti consumati e tentati in abitazione, hanno aumentato i servizi di pattuglia specialmente nell’orario serale e notturno. L’attività ha subito dato i primi risultati.

I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia hanno denunciato, per detenzione di oggetti atti allo scasso e possesso ingiustificato di chiavi alterate, un 21 enne e 35 enne rumeni. I due provenienti, dall’hinterland milanese, sono stati intercettati dalla pattuglia nella periferia di Fidenza, nella zona di San Michele campagna, a bordo di un furgone con targa romena che procedeva a fari spenti. Appena vista l’autovettura dell’Arma, i due individui, hanno tentato una breve fuga. Dopo essere stati fermati sono stati sottoposti a perquisizione e all’interno del mezzo sono stati rivenuti i “ferri del mestiere” che sono stati sequestrati. Per i due romeni è scattata anche una denuncia per inosservanza delle norme anti covid. r.c.