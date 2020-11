Devi smaltire l'amianto? Paga il Comune

Il Comune di Sorbolo Mezzani scende in campo al fianco dei cittadini per agevolare le operazioni di smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, in forma compatta e non friabile.

GLI ESEMPI

Come? Sostanzialmente facendosi carico dei costi di smaltimento. «La nostra volontà – spiega l’assessore all’Ambiente, Marco Comelli – è quella di agevolare lo smaltimento di piccoli quantitativi come possono essere quelli rappresentati da un vecchio comignolo o da coperture di dimensioni contenute: ad esempio le tettoie dei classici ricoveri per attrezzi da giardino o altri utensili. Spesso da parte dei cittadini c’è la volontà di eliminare queste componenti in amianto, ma altrettanto spesso i costi elevati di queste operazioni fanno desistere il cittadino. Il Comune, grazie ad un accordo con Iren e Ausl di Parma, fornisce ora un aiuto concreto, facendosi carico dei costi di smaltimento. Siamo i primi in provincia - continua l'assessore - a dare inizio a questa pratica che riteniamo molto importante per dare un segnale di vicinanza ai cittadini e una dimostrazione concreta di grande attenzione al rispetto dell’ambiente». La procedura per il corretto smaltimento e la concessione del contributo dal Comune di Sorbolo Mezzani è definita nell’opuscolo «La microraccolta dell’amianto per le utenze domestiche» che si trova al sito www.comune.sorbolomezzani.pr.it.

L'ITER

L’iter può essere attivato dall’intestatario dell’utenza Iren nella quale si intende rimuovere l’amianto. Il primo passo è entrare in possesso del Pos (Piano operativo semplificato), ossia un documento indispensabile per dare inizio ai lavori e ritirabile agli uffici Ausl di Parma o scaricabile sul sito della stessa Ausl. Prima di iniziare qualsiasi attività il cittadino deve trasmettere il Pos compilato all’Ausl territorialmente competente (per Sorbolo Mezzani quella del Distretto di Parma).

IL NULLA OSTA

Una volta ottenuto il nullaosta dall’ufficio competente si potranno iniziare i lavori. Terzo passaggio sarà quello di contattare il Servizio Customer Care Ambientale al numero 800-212607 per concordare il ritiro, che verrà effettuato entro 30 giorni dalla chiamata. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Sorbolo Mezzani al numero 0521-669641 o alla mail f.maestri@comune.sorbolomezzani.pr.it. c.marc.