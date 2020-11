In colonna verso un funerale: tre auto centrate da un'altra auto: 4 feriti

FORNOVO Quattro feriti e quattro mezzi coinvolti è il bilancio dell'incidente avvenuto ieri lungo la provinciale 39 della val Sporzana, verso 14,30.

A poco più di ventiquattro ore dall'uscita di strada di una donna, all'incirca nello stesso punto, ieri un altro sinistro, che ha richiesto l'impiego di diversi mezzi di soccorso.

Da una prima ricostruzione pare che il guidatore di un'auto proveniente da Respiccio e diretto verso Fornovo nell'imboccare la curva, per motivi non ancora chiariti, abbia perso il controllo: la vettura sarebbe quindi sbalzata nella corsia opposta, andando a sbattere ripetutamente contro tre auto che viaggiavano nell'altra direzione, una delle quali è stata «spinta» fuori strada. Tra i conducenti erano incolonnati anche diversi partecipanti ad un funerale, che era in programma alla chiesa di Sivizzano.

Non vedendoli arrivare i parenti già sul posto si sono infatti preoccupati per poi scoprire il motivo dell'involontario ritardo. Sul posto sono intervenuti i militi e i sanitari dell'Assistenza Pubblica fornovese con due ambulanze e un'auto medica: a loro si è aggiunta anche un'ambulanza dell'AP di Calestano in modo da poter accompagnare tutti i feriti al pronto soccorso, tre in codice giallo ed un con codice verde.

Presenti i Vigili del Fuoco con l'autogru per la messa in sicurezza del sito e per lo spostamento delle auto. Per consentire le operazioni e gestire il transito, oltre che per i rilievi, erano sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

Do.C.