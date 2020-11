Addio a Fernanda Bocchi, aveva 101 anni

Ferdinanda Bocchi vedova Tedeschi, per tutti Nanda, si è spenta a 101 anni dopo una vita totalmente dedicata alla famiglia di cui ha sempre saputo comprendere le necessità aprendo ogni volta casa e cuore con sorridente disponibilità.

Nata a San Secondo il 9 febbraio 1919, viveva da tempo a Fidenza col figlio Daniele, accudita amorevolmente dall’assistente Marina, potendo contare anche sull’assidua presenza dell’altro figlio, Renato, e dei nipoti ai quali era molto affezionata. Nonna Nanda amava la lettura ed era particolarmente interessata ai libri di Piero Angela che teneva sempre a portata di mano, non mancando mai anche di scorrere ogni mattina la Gazzetta per informarsi sui fatti locali.La sua fede semplice e concreta coltivata con la preghiera l’ha sostenuta nelle prove più dure, e, ricorda in proposito il figlio Daniele, «per lei la recita quotidiana del rosario era un appuntamento irrinunciabile. Ci preme ringraziare – conclude Daniele - il nostro medico dottor Luigi Toscani per la professionalità e l’umanità con le quali ha sempre seguito la mamma».

Benvoluta da tutti, la notizia della scomparsa di Ferdinanda Bocchi ha destato nel quartiere dei frati un sincero cordoglio. I funerali si terranno oggi alle 15 nella in San Francesco. A.O.