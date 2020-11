Salso, novità alla Sant'Agostino: l'anno prossimo ci sarà il liceo

L’offerta formativa della scuola «Sant'Agostino» si arricchirà, dal prossimo anno scolastico, di due percorsi sperimentali quadriennali: il liceo Scientifico e il liceo delle Scienze umane, venendo ad affiancare la scuola elementare e media.

I licei saranno ubicati nel nuovo edificio in via Pascoli, i cui lavori termineranno nella prossima estate.

Un nuova offerta che viene ad arricchire la proposta formativa superiore della città, già sede dell’Istituto alberghiero e tecnico turistico Magnaghi.

Come spiega la preside della Sant'Agostino Elena Romanini, la nuova proposta educativa vuole rispondere alle necessità dell’attuale società, «in cui l’evoluzione delle tecnologie e dei saperi, come pure i continui cambiamenti nel mondo del lavoro richiedono che la scuola dia il proprio contributo nel formare persone che, possedendo le strutture di base della logica e una buona capacità di comprensione della realtà, qualunque essa sia, siano in grado di acquisire la capacità di “imparare ad imparare” formando un proprio pensiero critico capace di entrare in dialogo con qualsiasi cultura e in grado di comprendere nuovi fenomeni».

«La revisione del percorso della scuola superiore -aggiunge- comprenderà non solo la rimodulazione del tempo scuola suddiviso in quattro anni anziché cinque, ma una rivisitazione delle Indicazioni nazionali per assicurare il raggiungimento degli obbiettivi specifici di apprendimento delle diverse discipline. Si ritiene inoltre che un ulteriore punto di forza, come si è già verificato per gli altri livelli di scuola della “Sant'Agostino”, sarà senza dubbio il lavoro in team tra i docenti con un lavoro condiviso per aree disciplinari e metodologie didattiche condivise».

I percorsi liceali saranno presentati in incontri di presentazione, in programma il 19 novembre alle 18 e il 9 dicembre sempre alle 18.

Al fine di consentire il rispetto delle norme vigenti, sarà possibile prenotare la propria partecipazione alle assemblee tramite il sito della scuola paritaria salsese (www.scuolasantagostino.it). A.S.