L'Anpi ricorda Ivo Lori: «Ci lascia un grande messaggio di pace»

Il Comitato direttivo dell’Anpi di Salso ricorda l’amico Ivo Lori scomparso pochi giorni fa, un «amico vero» da sempre iscritto all’Anpi.

«Sentiremo tanto la sua mancanza alle ricorrenze ed alle varie iniziative dell’associazione. Generoso, sempre disponibile e sostenitore dei valori costituzionali antifascisti subì la terribile perdita, ancora bambino, del papà Guerrino Lori per mano dei nazifascisti che lo fucilarono il 27 giugno del 1944», ricorda con commossa partecipazione la presidente dell’Anpi Patrizia Mainardi. «Il cippo che rievoca l'episodio - continua la Mainardi - è posto poco prima del “passo Sant’Antonio” in località Mille Pini: Ivo vi si recava costantemente per tenerlo pulito tutt’intorno e vi portava sempre dei fiori: impossibile che “quel cippo” passasse inosservato tanto era curato e in fiore».

Il cippo rientra nell’ormai noto «percorso della 31ª Brigata Garibaldi Forni» che da sempre l’Anpi utilizza per l'organizzazione delle uscite scolastiche: «Negli ultimi anni Ivo aveva trovato il coraggio di salire in pullman con gli studenti per portare loro la sua (e della sua mamma) terribile testimonianza - aggiunge la presidente - . Non riusciva a trattenere le lacrime e neppure tutti noi che lo ascoltavamo. Fece anche di più, perché era troppo forte il suo desiderio di far capire a tutti quanto la guerra sia sempre da “ripudiare”, quando la regista salsese Stefania Pioli gli propose di inserire la sua testimonianza nel Docufilm che stava realizzando dal titolo “Una civile resistenza” lo fece e lo fece con spontaneità, con impegno ma sicuramente con tanta sofferenza. Per questo ci lascia un grande messaggio di pace e anche un esempio di enorme rettitudine che tutti abbiamo avuto modo di riscontrare in lui nel suo ruolo di comandante dei Vigili Urbani della nostra città».

«Vogliamo ricordare in questo momento, sicuri di fargli piacere, anche la sua amatissima moglie, Vanda, che l’aveva lasciato solamente un mese fa». A.S.