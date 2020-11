Bosi: «Stiamo facendo il possibile per lo sport: palestre all'aperto»

«Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare il mondo delle palestre e del fitness». Parola di Marco Bosi. Il vicesindaco con delega allo Sport, ieri mattina ha visitato il campo sportivo della parrocchia di San Giovanni Battista (via Anna Frank), trasformato in una vera e propria palestra all’aperto grazie alla collaborazione del parroco don Andrea Volta.

In questo modo Simona Giaquinto e Carlotta Nori, titolari della palestra Super Gym body temple di viale Viotti, sono riuscite a proseguire i propri corsi e lezioni private all’aperto, nel massimo rispetto delle regole anti contagio. «In questo momento difficile - ha dichiarato Bosi per l’occasione - il mondo delle palestre e del fitness rappresenta una categoria poco considerata, anche se conta numerosi posti di lavoro e un indotto significativo. Ho così pensato di farmi portavoce dei loro bisogni nei vari tavoli di lavoro, oltre a prendere alcune misure economiche emergenziali, come il rimborso della quota variabile della Tari». Da tempo inoltre i parchi cittadini possono essere utilizzati per ospitare lezioni all’aperto. «L’obiettivo dell’amministrazione comunale - ha concluso il vicesindaco - è quello di offrire un’attenzione particolare a chi ha già sofferto pesantemente gli effetti del primo lockdown». Al suo fianco le titolari della palestra e i partecipanti alle speciali lezioni nel campetto parrocchiale. «C’è grande voglia di reagire con positività a questo difficile momento - hanno commentato i presenti -. Bisogna rispettare le regole ma anche difendere il diritto allo sport. Questo tipo di iniziative fa bene ai singoli ma anche alla collettività. E’ fondamentale ripartire assieme, sostenendosi a vicenda, ognuno secondo le proprie possibilità». Dopo l’ultimo decreto del governo «subito siamo state prese dallo sconforto - confessano Simona e Carlotta - poi ci siamo rimboccate le maniche, desiderose di lanciare un messaggio positivo durante la pandemia, confermando il valore dello sport per la salute fisica e mentale». L.M.