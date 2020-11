Raid dei ladri: rubati i gioielli

È rientrato in casa ma non ha fatto in tempo a incrociare i ladri. I malviventi avevano infatti già razziato il suo appartamento, ma è probabile che proprio il suo rientro li abbia «disturbati». I malviventi sono entrati in azione mercoledì pomeriggio, con ogni probabilità intorno alle 18, in un appartamento del centro, in vicolo dei Mulini, al primo piano. A fare la scoperta uno dei residenti che ha trovato la porta di casa aperta. All'interno solo una stanza era sottosopra. Nelle altre i ladri non avrebbero fatto in tempo a entrare. Così come negli altri appartamenti dell'edificio. Il raid ha, però, fruttato ai malviventi un bottino in gioielli e contanti. I proprietari hanno telefonato ai carabinieri che sono arrivati subito in vicolo dei Mulini e hanno avviato le indagini.

Proseguono, comunque, su tutto il territorio della provincia i controlli da parte degli uomini dell'Arma per contrastare il fenomeno dei furti negli appartamenti. Controlli che stanno rendendo la vita molto dura ai ladri com'è accaduto nei giorni scorsi, per citare alcuni episodi, a Felino dove i militari sono riusciti a recuperare tre costose biciclette. Oppure a Fidenza dove i carabinieri hanno arrestato due ladri nordafricani che avevano colpito in un bar e in altri esercizi commerciali. r.c.