Addio a Carlo Fornaciari, sentinella di via Repubblica

Via Repubblica perde una delle «sentinelle» più stimate. Se n'è andato a 92 anni Carlo Fornaciari, indimenticato negoziante e volontario. Ultimo di quattro figli, nasce e trascorre tutta la vita in via Repubblica, al civico 73, dove il nonno Giuseppe Fornaciari si era trasferito da Vigheffio nel 1880. Il negozio fondato dal nonno è stato un punto di riferimento per i parmigiani. Molteplici le sue attività: commercio di frutta e verdura, costruzione e noleggio di attrezzatura per la pigiatura dell'uva, vendita di articoli di merceria, cartoleria e giocattoli. La bottega, così come quella della famiglia Barilla (sul lato opposto della strada), è da subito una delle tappe fisse di Padre Lino. L'eroe della carità dell'Oltretorrente passa ogni giorno per raccogliere cibo per i poveri della zona.

L'attività è condotta dai Fornaciari fino al 1967, quando Giuseppe e il fratello Carlo proseguono la loro vita lavorativa al Maggiore, dove Carlo presta servizio in Radiologia fino al 1988. Significativa anche l'attività da volontario. Fin dal dopoguerra Carlo si impegna con alcuni amici, a gestire l'attività dell'associazione San Raffaele, creata negli anni ‘20 per mantenere i contatti tra gli amici che avevano frequentato nell'infanzia e nell'adolescenza le parrocchie di San Sepolcro e di San Michele dall'Arco.

Apprezzato e stimato da tutti per la disponibilità e l'onestà, ricopre la carica di tesoriere e si prodiga nell'organizzazione di numerosi eventi ricreativi e di beneficenza, pensati per rivivere insieme agli amici i ricordi della giovinezza. Manfredi Saginario lo ricorda con affetto. «Ci siamo frequentati tanti anni nella parrocchia di San Michele, prima nell'Azione cattolica e poi nell'associazione San Raffaele - ricorda il neurologo e primario emerito dell'ospedale di Fidenza, -. Fornaciari, in qualità di tesoriere, ha organizzato tantissimi eventi. Era una bella persona, aperta e sincera».

Appassionato da sempre di lirica e canto, nel 1988 entra a fare parte del coro alpino Monte Orsaro, dove rimane per un ventennio, partecipando a numerosi concerti nel nord Italia, in Ungheria, Germania, Austria, nella Sala Nervi, davanti a Papa Wojtyla. I tanti amici del coro, che lo avevano affettuosamente ribattezzato «Zucchero» per via del suo cognome e per la sua generosità e bontà d'animo, lo ricordano per l'entusiasmo con cui frequentava assiduamente e con spirito di aggregazione prove e concerti. Orgoglioso delle radici parmigiane, profondo conoscitore del dialetto, aveva una sorprendente memoria, che gli permetteva di ricordare con estrema lucidità luoghi e personaggi dello scorso secolo. Per questo era stato più volte consultato per la ricostruzione della recente storia di Parma.

