Addio a Giancarlo Rosati, il medico senza frontiere

Una persona umile, schiva, ma con un potenziale umano, scientifico e culturale davvero straordinario. Giancarlo Rosati, nota e stimata figura di medico, è deceduto improvvisamente all'età di 82 anni.

Nato all'Asmara ma di origini parmigiane, figlio di Aldo, imprenditore nel settore meccanico che aveva aperto un'officina in Etiopia, frequentò le scuole elementari e medie all'Asmara per poi conseguire la licenza liceale ad Oxford.

Fin da ragazzo la sua scelta di vita fu la scienza e la medicina, quindi si iscrisse, prima all'Università di Padova, per poi laurearsi nel nostro Ateneo. Si specializzò in varie branche della Medicina: igiene, medicina scolastica, anestesia, odontostomatologia , psicosomatica, ipnosi medica tanto da avere stretti contatti con il dottor Inardi di Bologna che fu leader in questo settore.

Da neolaureato ritornò in Etiopia dove lavorò negli ospedali dell' Asmara, di Afabet, Agordat e Adi Ugri. Ritornato in Italia, svolse per alcuni anni la propria professione a Monchio delle Corti come medico condotto per poi aprire ambulatori a San Leonardo e in Via Trento.

Rosati dedicò buona parte della sua vita, non solo ad assistere e curare tantissimi pazienti, ma anche allo studio delle scienze naturali e spirituali a contatto con illustri maestri che incontrò nei suoi viaggi in tutto il mondo, dall'India all'Himalaya.

Membro dell'Accademia Tiberina e dell'Accademia delle scienze mediche e biologiche, ha ricoperto il ruolo di direttore della sezione profilassi della ripartizione di Igiene del Comune. Fondò il Centro di medina psicosomatica e ipnosi medica come pure ricoprì, per anni, l'incarico di direttore scientifico del centro di parapsicologia collegato a quello di Bologna.

Negli anni Novanta assunse per un quinquennio la presidenza dell'Organizzazione spirituale italiana Sathya Sai che presta la sua opera di solidarietà ovunque ve ne sia bisogno. Nei suoi frequenti viaggi incontrò pure Say Baba il quale si disse interessato agli studi del medico parmigiano.

È stato anche autore di oltre una cinquantina di pubblicazioni, tradotte in diverse lingue, ha effettuato conferenze in tutto il mondo ottenendo ampi consensi. Era molto legato alla famiglia: alla moglie Luciana, psicologa, ai figli Ilaria e Roberto, entrambi psicologi, come pure era il nonno affettuoso e premuroso di Matteo, Tommaso e Giacomo che adorava.

