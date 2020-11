Addio a Pietro Cavazzini, per 10 anni gestì il bar Sporting insieme alla moglie

MARCO CORTESI

È mancato ieri Pietro Cavazzini, settantaquattro anni compiuti proprio nel giorno della sua scomparsa.

Originario di Pellegrino Parmense, Pietro era una persona molto conosciuta e stimata in città, ha lavorato come camionista ed escavatorista con grande passione per quasi tutta la sua vita.

La dedizione per il suo lavoro è sempre stato un suo tratto distintivo, vissuto con grande coinvolgimento fino all’età della pensione. Per un decennio ha gestito insieme alla moglie il bar Sporting a Salsomaggiore, di fronte alla sede della previdenza sociale.

Nel 1966, poco dopo la nascita dei figli Massimo e Sabrina ha intrapreso un’esperienza lavorativa importante, realizzando per più di un anno le prime strade asfaltate nel deserto dell’Iran, prima di rientrare in città per non stare lontano dall’amata famiglia.

Ha prestato servizio militare nel corpo degli Alpini, a cui rimarrà legato per il resto della sua esistenza. Lunedì, il corpo di Pellegrino Parmense di cui era membro, parteciperà ufficialmente al funerale.

Persona quieta ed amichevole, ha dedicato l’intera esistenza al proprio lavoro e ai legami affettivi.

I tanti amici lo ricordano come una persona forte ma sempre pacifica e solidale, pronta ad aiutare sempre il prossimo.

Il 3 ottobre di quest’anno ha festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio con la moglie Carmen, a cui è rimasto legato indissolubilmente fino agli ultimi istanti della sua vita.

Diventato nonno, ha speso questi ultimi anni con l’amata nipote, ricoprendo il ruolo a tempo pieno.

I famigliari ed i parenti hanno prestato senza sosta servizio nel momento del bisogno, ripagando l’amore profondo che Pietro ha sempre dimostrato verso i suoi affetti.

Nel rispetto ossequioso delle norme vigenti legate all’emergenza sanitaria, questa sera nella Chiesa di Sant’Antonio alle ore 20.30 verrà celebrato il rosario.

Il funerale verrà celebrato domani alle ore 15.30, sempre nella Chiesa di Sant’Antonio a Salsomaggiore.