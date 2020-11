Galli: «Bisogna vaccinare il 70% della popolazione»

di CLAUDIO RINALDI

Professor Galli, come vede la situazione?

«Ci sono i primi segnali che dicono che siamo arrivati a un plateau, la tendenza non è più di crescita come prima».

Ottima notizia.

«Si può discutere finché si vuole sui criteri con cui viene calcolato il coefficiente Rt. Però secondo me sono criteri tutto sommato accettabili: e l’indicazione che ne ricaviamo è che si sta cominciando a vedere una riduzione, anche se in modo diverso a seconda delle aree geografiche».

Merito delle zone rosse, arancioni e gialle?

«Può essere una conseguenza degli interventi attuati, o del fatto che per, molti aspetti, gli italiani gli interventi avevano cominciato a farseli da soli, prima che fossero decisi dal governo. Le persone più a rischio di sviluppare sintomi quando si infettano – penso soprattutto ai più anziani – hanno cominciato, prima ancora del Dpcm, a trovare il modo di tutelarsi dal pericolo di contrarre l’infezione».

Ma, ovviamente, è presto per cantare vittoria.

«Prestissimo. Abbiamo ancora diversi giorni di difficoltà davanti, nella migliore delle ipotesi. È evidente che chi è stato contagiato ha un’infezione che procede e che produrrà una certa percentuale di casi che necessiteranno di ospedalizzazione e che possono evolvere in malattie anche decisamente gravi. Possiamo sperare che le cose vadano meglio, in prospettiva, ma non possiamo impedire che nell’immediato futuro ci arrivino altri malati gravi».

La sanità è in grado di reggere?

«Questa è la domanda: la gestione non sarà semplice, soprattutto nelle regioni in cui gli ospedali sono già in seria difficoltà».

Per uscire prima dall’emergenza servirebbe un’altra chiusura totale?

«Ho già detto tante volte che è certo che il lockdown ha funzionato. Però ha funzionato, ahinoi, anche per colpire duramente l’economia nazionale e compromettere in maniera probabilmente irrimediabile molte attività private. Non sappiamo in che tempi e con quale efficacia questi lockdown parziali e differenziati possano ottenere il risultato auspicato. Ma l’impressione, basandosi sull’indice Rt, è che un’influenza stiamo cominciando a esercitarla».

Quanto tempo ci vorrà?

«Nessuno può dirlo. Ma bisogna avere pazienza. La necessità di avere un dato consolidato è evidente, e il dato consolidato – per banale che sia ricordarlo – si ottiene solo consolidandolo. Bisogna avere il tempo di osservare l’andamento della pandemia. Tempi e modi che sono certo diversi da quelli che si sentono prospettare qua e là».

E intanto ci sono i governatori che litigano, che chiedono di far cambiare colore alla propria regione.

«Questo è allarmante e anche un po’ sconcertante. Un balletto continuo. Non va bene».

Lei ha già detto che dovremo dimenticare pranzi e cenoni di Natale.

«Guardi, ho giurato a me stesso che non avrei più parlato del Natale se non quando farò auguri a amici e parenti. Tocca al decisore politico metterci la faccia, non a me. Troppo comodo, mi vien da dire».

In ogni caso, serve massima cautela.

«Questo è perfino ovvio. Abbiamo già avuto l’esperienza della scorsa estate che avrebbe dovuto insegnare a tutti che, se uno chiude tutto ma poi riapre tutto e non sorveglia il risultato…. be’, abbiamo visto com’è andata: ci siamo trovati di fronte a una ripresa della pandemia. Non possiamo pensare, quindi, di aver affrontato altri sacrifici e poi, di punto in bianco, di fare tornare tutto come se niente fosse e farla franca. Non funziona così».

Bisogna farlo capire a tutti gli italiani, a cominciare dai governatori delle Regioni.

«Purtroppo su queste cose si chiacchiera molto, anche per slogan. Mettiamoci in testa che per gestire la pandemia servono attenzioni mantenute per tempi lunghi».

E sapere fin da ora che servirà una ripartenza “soft”.

«Esattamente come dopo il lockdown, anche quando potremo riaprire, non avremo una situazione tale da garantirci un’assoluta sicurezza. Perché il virus sarà ancora in giro. È indispensabile proteggerci per il tempo necessario, almeno fino all’arrivo del tanto discusso e altrettanto auspicato vaccino. Quando avremo possibilità di vaccinare tutti quanti potremo fare scelte diverse. Fino ad allora, no».

Quali differenze tra la prima e la seconda ondata? In marzo e aprile la pandemia ha colpito duramente alcune province, adesso è arrivata in tutta Italia.

«La differenza è che quando, in febbraio, ci siamo resi conto di avere l’infezione in casa, l’infezione stessa era stata in grado di dilagare in certe aree, colpendo decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia, prima che noi ci fossimo resi conto di quanto stava succedendo. In quella situazione, si è cercato di fronteggiare la grande ondata di pazienti che è arrivata negli ospedali. Ma con una disponibilità di diagnostica limitatissima».

E pochissimi tamponi.

«Un numero esiguo. Potevamo fare tamponi solo alle persone gravi o gravissime che finivano negli ospedali. Ma i contagiati erano molti di più. Questa è una malattia che causa una necessità di ospedalizzazione – cioè si esprime in modo grave - nel 5-6% circa dei casi. Gli altri, fortunatamente, hanno un quadro clinico molto diverso: 30-40 su 100 sono asintomatici e un’altra fetta, maggioritaria, ha sintomi di gravità variabile, ma non che non mettono in pericolo la vita».

Solo il 5-6% dei contagiati rischia la vita?

«Sì, il contributo di morti è dato da questa percentuale di positivi, con polmonite interstiziale da coronavirus i cui sintomi associati sono di un’entità tale da costringerli all’ospedalizzazione. All’inizio erano i soli ad essere registrati come malati. Ma i malati erano molti di più».

Adesso la gestione del sistema sanitario è molto migliorata.

«All’inizio non c’era modo, non c’era tempo, non c’erano soprattutto i mezzi. Non avevamo test a sufficienza. Per la primissima comparsa della seconda ondata abbiamo avuto la possibilità di ricoverare pazienti in condizioni meno compromesse e quindi siamo stati in grado di gestirli meglio. Qualcuno parlava di “eccessiva apprensione, perché in fondo i malati erano meno gravi”. No, la verità è che all’inizio della seconda ondata si potevano ricoverare anche persone con polmoniti non particolarmente gravi, per curarle al meglio possibile».

E adesso?

«Poi ci siamo trovati ancora una volta in emergenza, perché aumentava il numero di ricoverati e intanto l’infezione si era diffusa in tutto il Paese. I giovani – i primi a essere infettati – avevano a loro volta infettato gli anziani. A un certo punto ci siamo trovati ad avere negli ospedali pazienti sempre meno giovani. Ed è ricominciata questa cosa terribile che è vedere e sopportare una quantità importante di decessi. È molto triste, ma è accaduto proprio questo».

Cosa succederà nelle prossime settimane?

«Purtroppo continueremo ad avere un numero importante di decessi, nonostante il miglioramento dell’indice Rt. Le infezioni che sono “in marcia” finiranno per produrre fatalmente infezioni gravi e questo ci porterà a non poter curare la gente come vorremmo».

Quali sono, oggi, le terapie più efficaci?

«Per questa malattia conta moltissimo la parte della terapia supportiva e ventilatoria, che consente ai malati – per usare un’espressione alla Eduardo de Filippo – di passare la nottata, cioè superare la fase peggiore dell’infezione. Peccato però che i farmaci che dovrebbero essere curativi sono complessivamente non così efficaci come vorremmo che fossero: di farmaci veramente attivi su questa infezione ne abbiamo pochi a disposizione. È stata provata l’efficacia della terapia steroidea per combattere il quadro infiammatorio accentuato che sfugge alle normali regolazioni: e su questo ci sono dati di letteratura abbastanza confortanti. Il Remdesivir è un farmaco antivirale diretto, ha un impatto credo abbastanza comprovato ma non tale da essere neanche vagamente comparabile all’efficacia dell’antibiotico che si usa per la polmonite batterica. Fa la sua parte con alcune difficoltà: riesce a togliere probabilmente un 5% di letalità, ma è un risultato ben lontano da quello a cui tutti aspireremmo».

Ci sono speranze per trovare in fretta un antivirale efficace?

«No, in fretta no. Per il momento non si è ancora affacciato nulla, non siamo vicini alla vera cura. Ci sono alcune cose che stiamo un po’ tutti valutando, ma niente che sia arrivato ad avere un livello accettabile di evidenza. Forse l’unica prospettiva realmente a relativo breve termine è rappresentata dagli anticorpi monoclonali neutralizzanti, quelli con i quali è stato trattato anche Trump, sui quali è in corso un’intensa sperimentazione in vari centri in giro per il mondo. È un po’ l’evoluzione della specie rispetto alla speranza di trattare con il plasma dei guariti. Il punto è che in ogni unità di plasma dei guariti non sei mai certo di quali e quanti anticorpi neutralizzanti hai a disposizione».

Si parla tanto del vaccino della Pfizer. Lei ritiene ragionevolmente sicuro metterlo in commercio in questa fase o sarebbe più prudente aspettare?

«Credo sia sicuro. In realtà per tutti i vaccini, come per tutti i farmaci, possono saltare fuori magagne nella fase post sperimentale, quella in cui il vaccino viene dato alla gente, e magari a qualcuno può causare qualche effetto collaterale. Ma non può essere questo a fermare le cose».

Lei ha già detto che sarà indispensabile che almeno il 70% della popolazione si vaccini, per raggiungere lo scopo dell’immunità di gregge.

«Sì, credo che il 70% sia una soglia ragionevole. Francamente non so dire, oggi, se avremo bisogno di numeri maggiori o minori: lo si vedrà sul campo».

E gli stop alla sperimentazione dei vaccini?

«È capitato solo un paio di volte, che io sappia, per vaccini diversi, che ci siano stati stop – per presunti effetti collaterali importanti – seguiti poi da una ripresa. Stop decisi perché si era verificata una condizione teoricamente imputabile al vaccino. Ma poi, dopo aver considerato la situazione con tutte le cautele del caso e aver concluso che non c’era una relazione con il vaccino, la sperimentazione è regolarmente ripresa»

Il vaccino della Pfizer si basa sull’inoculo di un frammento dell’Rna messaggero del virus. Siamo sicuri che questo Rna non vada a interagire con il codice genetico umano, e che non si rischi di trovare sorprese tra qualche anno?

«Questo è un tipo di Rna che non può interagire con codice genetico umano».

Come raggiungeremo la percentuale del 70% di vaccinati? Almeno un terzo degli italiani dice che rifiuterà la vaccinazione.

«Io sono sempre per la persuasione e non per la coercizione. Detto questo, eventualmente, se la cosa sarà ritenuta indispensabile per la sicurezza generale, si potrà valutare se arrivare all’obbligo. Ma non ritengo sia il caso, adesso, di pensare a provvedimenti di questo tipo».

Quando pensa che usciremo da questa drammatica pandemia?

«Se si trattasse di dover continuare a inseguire il virus senza altri strumenti la storia potrebbe durare anni. Quanto basta per capire se mutando manterrà la sua virulenza e la sua capacità di dare malattia, o prenderà la strada opposta, trasformandosi piano piano in un virus da raffreddore, come è già successo con suoi “parenti”. È il caso del virus Oc43, che forse è stato responsabile di polmoniti severe verso la fine del secolo XIX – o forse anche un po’ prima, ma non si può sapere, perché le statistiche dell’epoca non sufficientemente attente – e che ha subito una graduale serie di mutazioni per cui oggi è solo causa di banali raffreddori stagionali».

Quanto tempo occorre, perché un virus come il Covid possa diventare “banale”?

«Anni. Forse molti anni, anche se in verità non lo sappiamo».