Malata di Covid resta al freddo: i volontari «scortano» il tecnico

NICOLETTA FOGOLLA

MONTICELLI TERME - La diffusione del Covid-19 complica anche i possibili contrattempi quotidiani. È per questo che, nei giorni scorsi, un'anziana di Monticelli, risultata positiva al virus, è rimasta al freddo e senza acqua calda per un intero giorno, a causa di un guasto alla caldaia. I tecnici incaricati dell'assistenza, infatti, dopo essere stati informati della positività della donna, hanno deciso di non intervenire. Pure loro si sono trovati ad affrontare, per la prima volta, una situazione simile.

Il problema si è risolto grazie all'intervento dei volontari dell'Assistenza pubblica Croce Azzurra di Traversetolo, che conta una sezione a Monticelli e un reparto interno di Protezione civile. La figlia dell'anziana, rimasta a casa da sola e in isolamento, ha pensato d'interpellare il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri, il quale ha chiesto aiuto direttamente alla Croce Azzurra. Così, i volontari hanno accompagnato il tecnico della caldaia a casa dell'anziana.

«Mi fa piacere condividere con voi questa bella storia a lieto fine - ha scritto Friggeri sulla sua pagina Facebook -. Sono stato contattato da una cittadina di Montechiarugolo in grande difficoltà perché la mamma anziana, positiva al Covid 19, era rimasta al freddo e priva di acqua calda, a seguito di un guasto alla caldaia. La stessa, pur telefonando a diversi idraulici non riusciva a trovare una soluzione. Avendo paura che le condizioni di salute della madre potessero peggiorare, non sapendo più cosa fare, ha deciso di telefonarmi. In questi casi, sapere di poter contare su una struttura di Protezione civile disponibile e preparata fa la differenza: con qualche telefonata di coordinamento tra l'assistenza della caldaia e il presidente della Croce Azzurra, Alex Uccelli, l'intervento è stato condiviso e programmato in totale sicurezza. Così la signora è ritornata ad avere una casa calda e confortevole».

«Ci siamo accordati col tecnico della caldaia - conferma Alex Uccelli -. Poi l'abbiamo accompagnato a casa dell'anziana rimasta al freddo e preparato con tutte le protezioni del caso, che utilizziamo anche noi. In questo modo ha potuto operare con le dovute accortezze. In seguito l'abbiamo sanificato e portato nella nostra sede, per sanificare la sua attrezzatura».