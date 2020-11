Un'amica di Velia: «Religiosa e altruista: era un punto di riferimento»

In quel condominio di via Euclide 1, a pochi passi da via Sidoli, Velia Salerno era un punto di riferimento.

Non ce l'ha fatta la donna di 67 anni rimasta coinvolta in un incidente venerdì sera all'incrocio tra via Savani e viale Piacenza. A causare l'uscita di strada dell'auto, a bordo della quale c'era anche la figlia della vittima, potrebbe essere stato un malore che avrebbe colpito la donna che era alla guida dell'utilitaria.

Quando attorno alle 21 è arrivata nel reparto di Rianimazione del Maggiore purtroppo per lei non c'era già più niente da fare.

È morta così, Velia Salerno, 67 anni, residente in via Euclide con la famiglia - il marito, una figlia e i nipoti - venerdì sera. Lo schianto si è verificato intorno alle 20,30. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale che ha visionato anche le immagini delle telecamere presenti nella zona, all'altezza della rotatoria tra via Savani e viale Piacenza la sua vettura ha sbandato salendo prima sul cordolo e successivamente sbattendo contro lo spartitraffico.

Un impatto non certo ad alta velocità tanto che la vettura ha riportato solo alcuni danni nella parte anteriore. Ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi, l'automedica e l'ambulanza della Croce rossa, le condizioni della donna sono subito apparse gravissime.

La 67enne è stata trasportata immediatamente al Maggiore dove però è spirata poco dopo il ricovero.

Ferita anche la figlia di 43 anni che, al momento dell'incidente, era a bordo dell'auto assieme alla madre. La donna ha riportato ferite in varie parti del corpo. Per lei la prognosi è di trenta giorni.

La 67enne, invece, potrebbe, come detto, essere stata colpita da un malore mentre era alla guida dell'auto. Sarebbe stata proprio quella la causa del fatale impatto.

Velia Salerno era una persona molto conosciuta e stimata nel quartiere.

«Sempre gentile e sorridente» la ricorda così la titolare dell'edicola di via Sidoli.

Molto religiosa, si divideva tra la famiglia (il marito, due figli e i nipoti) e i testimoni di Geova, il movimento religioso in cui la 67enne tragicamente scomparsa era molto attiva. «Era sempre disponibile con tutti - aggiunge affranta un'amica che abita nello stesso condominio di via Euclide -. L'ho conosciuta quarant'anni fa e abitando per tutto questo tempo nello stesso stabile ne ho potuto apprezzare la disponibilità e la generosità. Era religiosa e altruista, viveva per la sua famiglia, ma aveva una buona parola per tutti. Per chi abitava qui in via Euclide era un punto di riferimento».

Un destino tragico quello di Velia. Come quello di uno dei suoi figli, Nico, un giovane pieno di vita, scomparso ventidue anni mentre era in sella alla sua moto.

r.c.