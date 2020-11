Alla casa degli anziani un display per vedere i familiari

GIAN CARLO ZANACCA

COLLECCHIO Nuovo display alla Casa degli Anziani di Collecchio: è stato messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per favorire il dialogo, in tempi di emergenza Covid, tra gli anziani ospiti e famigliari.

Lo hanno consegnato il sindaco, Maristella Galli, e l'assessore ai servizi sociali, Costanza Guerci.

«L'Amministrazione - spiegano - riserva sempre una particolare attenzione agli anziani del proprio territorio. Anche se attualmente non vi sono casi positivi alla Casa degli Anziani, il rapporto tra anziani e parenti continua ad essere, per precauzione, telefonico. A fronte della limitazione dei contatti fisici, gli ospiti della struttura, avranno, così, la possibilità di interagire con i propri cari, attraverso le immagini grandi e nitide del display».

La visita è stata l'occasione per affrontare vari argomenti, tra cui progetti di socializzazione e la realizzazione di una raccolta di video interviste agli ospiti, da pubblicare sulla pagina Facebook del Comune: #piazzacollecchio. Roberta Ferdenzi e Olimpia Adardi di Aurora Domus, che ha in gestione la struttura, hanno espresso soddisfazione per la nuova dotazione: «Questo periodo – hanno spiegato - avrà una fine ma, mentre scorrono i giorni, continuiamo a mantenere le relazioni anche attraverso le video chiamate, utilizzando questo “tempo lento” per assaporare il valore della parola e l'importanza della memoria”.

In tema di anziani, oggi sarà riattivato il servizio del “Centro Diurno anziani a domicilio”, come misura cautelativa legata all'emergenza Covid.

Si tratta di un servizio innovativo, a seguito della chiusura del Centro Diurno anziani del polo socio sanitario, che prevede che le assistenti sociali e gli operatori sanitari di Pedemontana sociale si rechino a casa degli ospiti, mantenendo inalterata la qualità del servizio stesso.