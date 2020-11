Cittadella senza bagni pubblici nel weekend

GIAN LUCA ZURLINI

I due giorni del weekend, freddi, ma con un sole splendente e un cielo terso sopra la città, hanno portato centinaia di parmigiani dentro alla Cittadella, il parco più frequentato e amato della città.

Podisti, famiglie con bambini impegnati sui giochi e sui tappeti elastici, tutti o quasi (fatta eccezione per i runner) con la mascherina hanno creato un clima quasi di normalità dopo le polemiche che nelle ultime settimane hanno coinvolto il progetto di ristrutturazione. Ma in tutto questo c'era una clamorosa mancanza: in questo weekend, infatti, in Cittadella (a differenza di quanto accade al Parco Ferrari o al Parco Ducale) era «vietato» avere bisogni fisiologici.

L'EX OSTELLO CHIUSO

Infatti, com'è noto, in Cittadella, per scelta del Comune, i bagni pubblici sono stati localizzati all'interno dei locali del «Lostello», il bar che si trova all'interno dell'ex ostello ristrutturato e che è gestito dalla stessa cooperativa che organizza al suo interno servizi per disabili. Purtroppo, però, come mostra chiaramente la scritta che compare nella foto in pagina, gli orari di apertura della struttura sono stati ridotti a causa delle ultime norme anti-Covid. E così in Cittadella, il parco più frequentato della città, nel weekend i bagni sono rimasti off limits, in quanto la struttura è aperta solo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17. E se l'orario «ristretto» durante la settimana è tutto sommato comprensibile, è invece un grave disservizio quello provocato dalla chiusura del weekend, che ha lasciato il parco senza la disponibilità di bagni. Una situazione che ha provocato la segnalazione (e le proteste) di molti frequentatori del parco, che erano convinti di poter almeno accedere ai servizi igienici, che sono all'interno del bar e che sono sempre molto utilizzati dai frequentatori.

CHIOSCO APERTO

Molte persone, fra l'altro, si sono rivolte al titolare dello storico chiosco-bar, che si trova proprio di fronte all'ingresso dell'ex ostello, per chiedere se avesse le chiavi per accedere ai bagni. Il chiosco, infatti, nonostante le limitazioni imposte dalla zona arancione, è rimasto aperto anche nell'ultima settimana, ovviamente rispettando la normativa che prevede soltanto servizio da asporto. E proprio per questa sua presenza è stato preso come punto di riferimento, anche se non ha nulla a che fare con i bagni all'interno dell'ex ostello. Fra l'altro, non va dimenticato che le intenzioni originarie del Comune prevedevano la rimozione del chiosco dopo l'apertura del bar all'interno dell'ex ostello. Una rimozione che poi non è stata effettuata, ma che resta sempre sullo sfondo come possibilità. Ma il punto è che in questo weekend, al di là del servizio bar, è venuta a mancare la possibilità di usufruire, proprio nei giorni di maggiore frequentazione del parco, dei bagni pubblici, un servizio che è tutt'altro che secondario. E, visto che le restrizioni legate al Covid potrebbero purtroppo durare ancora per molto tempo, è evidente che andrà trovata una soluzione per poter garantire, almeno nell'orario diurno, la possibilità di utilizzare i bagni che adesso all'interno della Cittadella ci sono. Anche perché il parco è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20: e le necessità fisiologiche spesso non sono preventivabili in anticipo.