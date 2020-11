Corrado Abbati: «Il pubblico mi manca come l'aria ma dobbiamo aspettare»

MARA PEDRABISSI

Novembre sarebbe il mese dell'operetta al Paganini, dei preparativi per il Galà di Capodanno al Regio, per il pomeriggio di Santo Stefano, che «oramai è San Corrado», al Teatro Ponchielli di Cremona.

Invece no, proprio adesso che ci farebbe star meglio prendere un “te per due” nel “Paese dei campanelli”. Il motivo si sa. Corrado Abbati, che negli ultimi 35 anni ha fatto tappa in tutte le città d'Italia («ma rimpiangendo sempre la mia Colorno»), al ritmo vorticoso di 150 recite l'anno («pare una follia!») adesso è fermo.

Come vive questo tempo il re dell'operetta?

«Lo vivo come una negazione, con tristezza. Dapprima non ci volevo credere poi mi sono reso conto... e tutti i progetti sono finiti in cantina. Avrei voluto realizzare quest'anno, per il 150° della nascita di Franz Lehár, l'autore della “Vedova Allegra”, un progetto cui tengo. Lehár compose un'operetta dal titolo “Paganini” che è un mio vecchio sogno e ora anche con un particolare nesso, visto che da dieci anni realizziamo la stagione all'Auditorium Paganini. Invece non si fa neanche quest'anno... Lo concepii la prima volta nel 1982, quando mi presentai al Teatro Regio con due progetti. Uscii dall'ufficio di Giorgio Belledi senza avere in tasca “Paganini” ma scritturato come tenore per “Ubu re”, un'opera moderna in cartellone per la Stagione lirica. Così iniziò tutto».

Vedendola in quell'Ubu, l'attrice Lydia Alfonsi disse: «Complimenti, ne ha di coraggio questo ragazzo»

«Verissimo, disse questo perché io, dovendo interpretare nell'opera il Borghese, proposi di fare il mio ingresso dalla platea anziché dal palcoscenico, cioè dal posto dove siede la borghesia. E così si fece. Questa è la mia caratteristica; anche quando sono diventato regista, ho sempre tolto la parete tra palcoscenico e platea. E' evidente come in questo momento, in cui il virus diabolico ci impedisce la vicinanza, io mi senta ancora più depauperato».

È probabilmente la chiave di un successo tanto duraturo.

«Lo penso anche io, ma a me viene naturale. Sono come un attore brechtiano, guardo il personaggio che interpreto con gli occhi della gente. Ammicco - a qualcuno piace, a qualcuno meno, parlo dei critici - ma è la mia caratteristica. Racconto un aneddoto di molto tempo fa. Un pomeriggio la signora Aurora Guarini, colonna del nostro volontariato, portò a teatro persone che altrimenti non sarebbero potute venire. Sapendolo, a un certo punto feci suonare all'orchestra il Battagliero di Pattacini benché non c'entrasse nulla col nostro programma. Scendemmo a ballare e far ballare nella platea del Regio, per stare vicini al nostro pubblico».

Saper arrivare a tutti, “masticare” il difficile e renderlo facile è dote dei grandi.

«Mi imbarazza ma grazie! A proposito di “metabolizzare” il difficile, un altro progetto su cui lavoro è una selezione di operette meno rappresentate ma con momenti bellissimi, che vorrei proporre al mio pubblico. Mi sono messo a studiare titoli più rari, come “Lo studente povero” di Millocker, “Il venditore di uccelli” di Zeller, “Sangue viennese” di Strauss. Prima o poi verrà buono».

Continua a lavorare?

«Sulla carta. La compagnia è ferma, le persone sono in cassa integrazione... quando siamo a regime completo siamo una quarantina. Dietro lo spettacolo c'è una vera e propria azienda. In questo momento l'unica cosa che abbiamo è lo spettacolo “L'acqua cheta” che abbiamo reso disponibile, nel primo periodo anche gratuitamente, sul sito OnTheater».

Il futuro?

«In agenda ci sono segnati impegni, ma vedremo quando e come si potranno realizzare. Quello più fattibile al momento è per il Teatro Sociale di Trento dove andremo in scena in marzo con “Il pipistrello”, alla presenza del pubblico se sarà possibile, sennò trasmesso in diretta senza pubblico».

Sappiamo che lei manca al suo pubblico, qualcuno ha scritto in Redazione. A lei cosa manca più del pubblico?

«È la mia vita, mi manca come l'aria. Ma siamo qui e dobbiamo aspettare».

Non ha mai lasciato Colorno, nonostante le tante possibilità, anche in Rai. Come arrivò in Rai, a proposito?

«Nel 1978 eravamo a Radio Parma io e Mauro Coruzzi. Venimmo a sapere che c'era questo provino e andammo. Io ero poco convinto e invece in quella volta presero me. Poi Mauro, che saluto, ha avuto tantissime rivincite e una carriera bellissima».