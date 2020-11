Corsi per stranieri alle medie: famiglie sul piede di guerra

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO Famiglie sul piede di guerra a Fontanellato contro la decisione dell'Istituto comprensivo di ospitare, nei locali della scuola Pigorini, i corsi serali di alfabetizzazione per stranieri e per il conseguimento della licenza media.

Una scelta che non ha convinto i genitori: qualcuno ha annunciato che terrà a casa il proprio figlio se non saranno date spiegazioni convincenti, altri invece hanno cercato l'appoggio del sindaco Francesco Trivelloni per bloccare l'iniziativa.

«I nostri ragazzi hanno giustamente delle regole molto severe da rispettare, ma l'idea che gli spazi scolastici vengano usufruiti da estranei di certo non rincuora i genitori» ha sottolineato una mamma su Facebook, raccogliendo l'appoggio di altri fontanellatesi che hanno anche proposto di tenere i corsi, invece che nelle aule scolastiche, nel salone della Ghiacciaia, il centro civico di Fontanellato, o negli spazi della vecchia scuola di Parola.

«I corsi si svolgono all'interno della scuola per due sere a settimana (lunedì e giovedì, ndr), il Centro Provinciale Istruzione Adulti nel rispetto del protocollo vigente ha attivato un operatore che terminata la lezione ha il compito di sanificare l'aula utilizzata» ha spiegato il vicesindaco Mattia Rivara cercando di tranquillizzare le famiglie.

«La scuola è ente autonomo dal Comune – ha aggiunto Trivelloni, assicurando che porterà la questione sul tavolo del dirigente scolastico -. Come organizza autonomamente le lezioni per i bambini, così organizza autonomamente le lezioni serali per adulti. Esistono dei protocolli, validati dai ministeri in questione, e se sono rispettati possono fare le lezioni serali anche nelle aule delle scuole ».

E nella serata di sabato, sul sito web della scuola è stata pubblicata una lettera di chiarimenti sulla questione. «La decisione di dare avvio all'iniziativa è stata della dirigenza, poiché di competenza della stessa e il Comune di Fontanellato non ha avuto parte alcuna nella decisione - scrive il dirigente scolastico reggente Giacomo Vescovini -. L'effettuazione dei corsi rientra tra le prerogative della scuola pubblica, posto che la promozione della cultura e degli apprendimenti e l'acquisizione delle competenze fanno parte della missione della scuola stessa».

Anche sul piano della sicurezza il dirigente scolastico si sente di rassicurare tutti, visto il rispetto dei protocolli concordati e l'assenza finora di classi in quarantena: «Il corso avviato a Fontanellato ospita attualmente sette persone adulte che sono tenute a rispettare e rispettano le indicazioni concernenti il contenimento del contagio, come ogni altro soggetto che entra nei locali della scuola per qualsiasi ragione».