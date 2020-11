La dottoressa contagiata dopo 42 anni, a un passo dalla pensione

LUCA MOLINARI

Malata di Covid a una manciata di giorni dalla pensione. E’ una vera e propria beffa del destino quanto accaduto a Cristina Pietrantonio, amatissimo medico di base e psicoterapeuta del quartiere Montanara, che dopo quarantadue anni di lavoro, a partire dal 30 novembre si toglierà il camice del servizio sanitario pubblico.

«Sono stata molto fortunata – racconta il medico – perché me ne sono accorta quasi subito, per caso. Effettuo il test sierologico in farmacia ogni volta che devo andare da mio nipote. In un certo senso è grazie a lui se ho scoperto di essere positiva. Avevo una strana tossetta da qualche giorno, ma non mi sentivo male. In studio la sanificazione è perfetta e vengono rispettate tutte le regole anti contagio alla lettera. Non so dove posso aver contratto il Covid».

«Al momento mi sto curando a casa, grazie a una rete di colleghi fraterni – continua -. L’essermi accorta da subito di essere positiva mi ha salvata dalla polmonite, ma non si tratta di una passeggiata. Non è una semplice influenza e a tutti consiglio di sentire il proprio medico appena si avvertono i primi sintomi».

Cristina Pietrantonio traccia quindi un bilancio del lavoro svolto, tra ricordi e aneddoti che testimoniano il suo amore viscerale per la professione di medico. «Sono 75 anni che la famiglia Pietrantonio ha uno studio medico nel quartiere Montanara – racconta – Il primo medico di famiglia è stato mio padre, Aldo Pietrantonio, cardiologo, diabetologo e medico del lavoro. Ha aperto uno studio nel 1955 in via torrente Parmossa e dal 1957 in via Langhirano, al civico 21. Da allora il nostro studio è sempre rimasto lì, prima con mio zio Costantino Pietrantonio, pediatra, psichiatra e psicoterapeuta e quindi con me. In quello studio c’è tutta la mia vita. Mi sento figlia e madre del quartiere Montanara».

Prima di ammalarsi Cristina Pietrantonio ha salutato personalmente una buona fetta dei suoi 1800 pazienti. Toccante anche il messaggio di saluto. «Miei cari assistiti – si legge - col cuore vi nomino Uno ad Uno. Ho preso la difficile decisione di anticipare il mio pensionamento da questo mestiere che amo col cuore. Desidero dirvelo a voce e di persona per il rapporto solido e la grande stima reciproca creata fra noi in tutti questi anni».

L’approccio verso i pazienti è sempre stato di tipo olistico. «Al pari di mio padre e mio zio – sottolinea – ho sempre messo al primo posto la cura della persona, guardando al suo benessere fisico e mentale. Non mi sono mai limitata a risolvere i problemi fisici. Con la mia professione non faccio altro che corollare la missione di mio padre. E’ lui che mi ha trasmesso l’amore per questo mestiere». Un “grazie” particolare la dottoressa lo rivolge «alla segretaria Diana Puke, con me per undici anni. Senza di lei – prosegue – lo studio non sarebbe stato così perfetto. Ringrazio anche i tanti giovani che ho formato al mio fianco e che risolvevano tante urgente durante l’attività di ambulatorio. Se sono riuscita a mantenere un ottimo rapporto con l’assistito è anche merito loro. Il mio studio è stato una fucina di amore e professionalità». Ora la Pietrantonio proseguirà la propria attività privatamente. «Cambio modo di lavorare – precisa – ma continuo ad esserci».

Tanti i ringraziamenti ricevuti da parte dei pazienti. Tra questi quello della 45enne Ramona Bocchi, che aveva contratto il coronavirus a metà marzo, nel periodo più difficile della prima ondata. «La dottoressa Pietrantonio ha fatto ben di più di quanto le veniva richiesto – racconta –. E’ grazie al suo grande lavoro che sono riuscita a curarmi a casa. Ha azzeccato la terapia, utilizzando farmaci che solo successivamente sono diventati di uso comune per combattere il Covid. E poi mi monitorava costantemente, chiamandomi anche la domenica. Sarà impossibile sostituirla».