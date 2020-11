Casa: «Il “caso” Rustici? Le regole valgono per tutti»

MARA PEDRABISSI

Negli ultimi dieci giorni, in una città a cavallo tra zona gialla e arancione, la polizia locale ha ricevuto 94 segnalazioni sul rispetto delle norme anti-Covid; 230 i controlli e 64 le sanzioni, a locali e persone. Al di là delle secche cifre, «le regole vanno rispettate, da tutti nello stesso modo, sempre e specie in questo periodo. Poi si possono fare i reclami ma nelle sedi preposte, non sui social, come vedo spesso ormai», riflette Cristiano Casa, al tempo stesso assessore alle attività produttive e commercio ma anche alla sicurezza urbana, due facce apparentemente disgiunte ma, in realtà, di una stessa medaglia. Che a volte si incontrano e altre si scontrano.

Lo spunto della chiacchierata con Casa è l'episodio di sabato, al bar di viale Rustici, quando sono stati multati i gestori (che già hanno annunciato ricorso) e quattro avventori; il locale chiuso per cinque giorni. La vicenda è nota, i media l'hanno riportata e sui social è diventato “virale” il video del controllo, girato da un passante.

«Non voglio commentare il caso specifico - dice Casa - ma mi fa male, come cittadino prima ancora che come assessore, vedere poco rispetto sia per le regole sia per le forze dell’ordine. Tra l'altro, quando la polizia locale interviene, il più delle volte, è su segnalazione dei cittadini. Ma quando arriva sul posto, scoppiano le polemiche, vengono lanciati gli anatemi del tipo “andate a prendere gli spacciatori”. A parte che, se tutti rispettassero le regole, ci sarebbe più tempo per controllare il resto...».

In effetti, è un po' tipico non del parmigiano ma dell’italiano essere refrattario alle regole. Ma come funziona quando scatta un controllo? Dove l'avviso è bonario e dove, invece, è inevitabile la sanzione?

«Faccio un esempio, due domeniche fa, i vigili hanno eseguito un sopralluogo al centro commerciale La Galleria per avvisare i negozi di generi non alimentari che non potevano rimanere aperti. Non è stata emessa nessuna multa. Nel caso di viale Rustici sono arrivate delle segnalazioni precise. Ma, più in generale, è lo stesso per coloro che sostano negli stalli per disabili o si fermano in sosta vietata con le quattro frecce intralciando il traffico: sono cattivi comportamenti che poi vanno a danneggiare tutta la collettività».

La polizia locale sta lavorando con carabinieri, polizia, finanza per i controlli, anche congiunti nel fine settimana. Quali sono le difficoltà maggiori riscontrate?

«Intanto voglio ringraziare le altre forze dell’ordine per questo lavoro di squadra, coordinato prima dal prefetto Forlani ora dal prefetto Garufi. Grossi problemi non ci sono stati. La difficoltà maggiore è quella di contrastare gli assembramenti, direi».

Proprio per gli assembramenti, qualche tempo fa, un altro locale in via Farini è stato chiuso. A proposito, si sente “in bilico” a fare da assessore sia ai controllati che ai controllori, avendo presente il momento arduo dei controllati, le difficoltà a lavorare?

«In realtà non c'è dicotomia. Conosco gestori di locali e ristoratori con cui abbiamo portato avanti iniziative in questi anni, sono in regola e rispettosi delle norme. Anzi, sono proprio loro i primi a sentirsi danneggiati se un collega non è corretto. A noi amministratori tocca, invece, sostenerli nei ristori: abbiamo messo a punto un pacchetto anti-crisi con il rimborso del 40% della Tari; investito 150.000 euro per le luminarie; assegnato i permessi Ztl a chi li richieda per l’asporto e la consegna a domicilio».

Che Natale sarà, avete qualche sentore dalla Regione?.

«Non abbiamo anticipazioni, resta che l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha parlato di un probabile ritorno in zona gialla. Quello consentirebbe di riaprire bar e ristoranti, almeno a pranzo. Per il resto, invito tutti a fare gli acquisti di Natale nei negozi del centro e del proprio quartiere perché sono le fondamenta anche per una tenuta “sociale” delle nostre città».