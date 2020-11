Condannata la «donna degli abbracci» che sapeva far sparire i Rolex

GEORGIA AZZALI

Era lei la «donna degli abbracci». Così gentile. Perfino provocante, quando la preda prescelta sembrava volesse andarsene via senza darle retta. E soprattutto rapidissima nell'arpionare l'orologio da diverse migliaia di euro al polso del malcapitato. Romena, 25 anni, nel 2017 sarebbe riuscita a mettere a segno un discreto numero di colpi anche a Parma, ma poi solo tre dei derubati - spesso anziani - l'hanno riconosciuta con certezza. E per quegli scippi da vera maestra del furto con destrezza è stata condannata a 3 anni e 4 mesi (il pm Massimo Porta aveva chiesto 5 mesi in più). Il giudice ha anche disposto che, una volta espiata la pena, venga espulsa.

A Parma si era fatta vedere spesso nella primavera di tre anni fa, ma insieme ad altri complici avrebbe fatto tappe anche in varie città del Nord. Nessun domicilio certo, ma una «missione» che per lei era quasi sempre possibile. Almeno tre i furti messi a segno a Parma tra la fine d'aprile e i primi giorni di giugno. Per primo aveva adocchiato un 85enne con un orologio Wyler Vetta polso. La scusa per avvicinarlo? Una banale richiesta di informazioni. E lui che si ferma, perché non ha nulla da temere. Ancora prima di capire quale sia la domanda, le braccia di lei lo avvinghiano. Eppure lui cerca di divincolarsi, ma è questione di secondi: pochi attimi per sfilare l'orologio e salutare con un grande sorriso. Tanto che il pensionato si accorgerà di non aver più l'orologio quando lei sarà già lontana.

Anziani, certo, ma anche passanti incrociati per strada tutt'altro che avanti con gli anni. Negli altri due casi, infatti, i prescelti erano sulla cinquantina. Eppure tutti e due si sono ritrovati senza il loro prezioso Rolex. Non c'è stato nemmeno bisogno di passare all'abbraccio per ingannarli, che forse avrebbe immediatamente messo in allarme tutti e due. Con uno le è bastato giocare la carta del suo grande amore per gli animali: «Ma che bel cagnolino che ha...». Un attimo di distrazione, e la mano che sfiora appena il polso, ma tanto basta per far scomparire l'orologio.

L'altro cinquantenne? Beffato immediatamente dopo averle detto l'ora. Una specie di carezza sulla mano, e il Rolex Datejust ha preso il volo.

Ora la romena manolesta è in carcere, ma ha da poco partorito, e non è escluso possa ottenere dei benefici. Ad arrestarla, lo scorso luglio, a Rho, nel Milanese, era stata la polizia locale, ma l'ordine era partito da Parma.

Per quanto brava, la donna faceva parte di una banda che sapeva come muoversi. Il gruppo, arrivato a Rho a bordo di due auto con targa estera, aveva poi noleggiato altre macchine con targa italiana fornendo il nome di un ultraottantenne con oltre 160 auto intestati. E proprio l'alt a una di queste vetture, con a bordo tre uomini del gruppo, ha poi portato all'arresto della donna. Con già decine di denunce per furti in varie parti d'Italia. E ben 14 identità diverse. Nomi da spendere tutte le volte che le cose si mettevano male. Dopo aver messo gli orologi al sicuro.