Forzano la finestra e portano via tutti i gioielli

Raid dei ladri nel pomeriggio in via Sartori: rubati gioielli. I malviventi questa volta sono entrati in azione poco lontano da viale Piacenza. Dopo aver forzato una finestra al secondo piano, sono penetrati all'interno di un appartamento.

Un raid molto simile a quello di una settimana fa in vicolo dei Mulini, a pochi passi da via Farini. Anche lì i ladri, sempre al pomeriggio, erano entrati dalla finestra e avevano razziato i gioielli.

In via Sartori, una volta dentro l'abitazione, si sono trovati anche davanti un cane, che i proprietari dell'appartamento avevano lasciato a casa. Lo hanno chiuso in cucina e hanno proseguito la razzia indisturbati buttando tutto all'aria finché non hanno trovato ciò che a loro interessava: anelli e collane. In casa c'era anche altra roba, tipo un computer portatile e un televisore, tutta roba difficile da portare via senza dare nell'occhio. I ladri, infatti, li hanno ignorati concentrandosi invece sul bottino più «facile». Alle vittime del furto, una coppia rincasata alle 20,30, non è così restato altro da fare che contare i danni e poi presentare denuncia ai carabinieri. I due sono usciti da casa alle 13 per rincasare, come detto, alle 20,30. È molto probabile, però, che i ladri siano entrati in casa intorno alle 17. Un'inquilina, che vive al primo piano, avrebbe infatti spiegato ai due di aver sentito dei rumori proprio a quell'orario ma di aver pensato che i proprietari fossero in casa. Invece, erano i ladri in azione. Entrati e usciti dalla finestra, non hanno preso di mira altri appartamenti dello stabile.

«Quando ho aperto la porta di casa mia - spiega la proprietaria - ho avuto la brutta sorpresa. Era tutto sottosopra, ovviamente tranne la cucina dove avevano rinchiuso il cane, che fortunatamente sta bene. Ho capito subito che erano passati i ladri e, infatti, non ho più trovato tutti i miei gioielli». Anelli e collane per circa tremila euro. «Ma, al di là del valore - conclude -, erano i ricordi di una vita».

Non è, comunque, la prima volta che questo condominio di via Sartori viene preso di mira. Qualche settimana fa, infatti, i ladri erano penetrati nelle cantine e portato vie tre biciclette.

«Forse abbiamo sottovaluta il problema – conclude la donna – e pensato che i ladri non sarebbero tornati. Invece, non è accaduto e stavolta ci sono entrati addirittura in casa. Abbiamo perciò pensato di raccontare la disavventura che ci è capitata per mettere in guardia le altre persone».

