Sportelli Iren, per gli utenti lunghe code all'aperto

GIAN LUCA ZURLINI

Un tempo gli sportelli dell'allora sede Amps in strada Santa Margherita erano un punto di approdo sicuro per i parmigiani che avevano problemi o necessità da affrontare con i contratti dell'ex municipalizzata. In tempo di Covid, invece, sono diventati lo scenario di una triste odissea, con decine di persone, per lo più anziane, che sono costrette ad attendere all'esterno per ore in fila, per poi sentirsi dire, come è capitato non più tardi di ieri mattina che i posti disponibili sono finiti con necessità di tornare.

LUNGHE CODE ALL'APERTO

Le foto che pubblichiamo in pagina mostrano chiaramente la situazione che c'era ieri pomeriggio, simile a quella che ci è stata segnalata in mattinata da un nostro lettore. «Guardi, trovo incredibile la disorganizzazione di questo servizio. Io sono andato agli sportelli perché, dopo aver chiamato per diverse volte al numero verde, non ero riuscito a risolvere il problema della chiusura di un'utenza. A quel punto sono stati gli stessi operatori a consigliarmi di andare in via Santa Margherita per risolvere il problema. E mi hanno anche detto che non era necessario prendere appuntamento. Il risultato è stato che sono arrivato a metà mattina e c'erano una ventina di persone in coda. Ho aspettato con pazienza, come tutti gli altri, ma quando ero convinto di essere vicino alla meta, un addetto ci ha detto che erano finiti i posti disponibili e che saremmo dovuti tornare al pomeriggio o il giorno dopo. E non era neppure possibile fissare un appuntamento». Amara la considerazione del lettore: «Purtroppo la stragrande maggioranza delle persone in coda al freddo erano anziane o comunque di mezza età. E questo perché, probabilmente, non potevano risolvere le loro necessità ia internet. Ma ritengo che non sia corretto che, con un'epidemia in corso e una situazione di emergenza dichiarata dalle autorità, si debba fare una lunga coda all'aperto semplicemente per ricevere un servizio o un'informazione allo sportello. Purtroppo, e lo dico per esperienza diretta, anche l'assistenza dal numero verde è poco utile e mi aspetterei che ci fosse più organizzazione da parte di un'azienda come Iren, che oltretutto è anche in utile».

NUMERI VERDI POCO UTILI

La coda, come affermato dal lettore, si forma probabilmente anche perché il numero verde per le informazioni istituito da Iren (diverso da quello per gli interventi urgenti) non sempre offre risposte soddisfacenti alle richieste degli utenti che vi si rivolgono e dunque in molti sono obbligati a scegliere la strada della presentazione agli sportelli, dove però, causa il Covid, gli operatori in servizio devono lavorare in condizioni di sicurezza e dunque le persone in coda devono restare all'esterno.

I PROBLEMI DI IRENYOU

Ma le cose non vanno benissimo con la app "Irenyou", che risulta complicata nell'utilizzo e, in caso di digitazione di dati sbagliati, non dà la possibilità di cambiarli in modo intuitivo, Al tempo del Covid, forse, occorrerebbero servizi ai clienti meglio organizzati.