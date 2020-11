Addio a Marvasi, il principe dei Landini

LORENZO SARTORIO

Mago dei trattori, guru nel processo della meccanizzazione agricola, uomo che ha rispettato la terra lavorandola con le sue macchine. Tutte attribuzioni che calzerebbero a pennello a Lamberto Marvasi venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 79 anni.

Marvasi, comunque, fu, soprattutto, un fedele alleato della gente dei campi, prima riparando, e poi commercializzando quelle macchine - i trattori - indispensabili ai contadini che si devono confrontare in ogni stagione con la terra.

Nativo di Golese, di antica famiglia di artigiani, conseguito il diploma di perito elettrotecnico per essere poi assunto all’Emiliana (ora Enel), Lamberto, dopo circa due anni come dipendente, capì che era portato a svolgere un altro lavoro in quanto il suo stile di uomo geniale e poliedrico lo spinse a sempre nuove sfide nel settore artigianale. Un settore che fu onorato anche dal padre di Lamberto, Gardo, il quale, negli anni Venti, apri un’officina in zona Crocetta per la riparazione dei trattori.

Lamberto sentiva forte il richiamo dell’officina e di quel mondo che le ruotava attorno quindi, nel 1961, subentrò al padre rilevando l’attività. E fu l’inizio di un percorso che, grazie appunto alla sua tenacia, alle sue indiscusse capacità ed alla sua lungimiranza, si rivelò trionfale fino a fare raggiungere alla sua realtà dimensioni di un’azienda leader nel proprio settore.

Dalla riparazione, in un primo tempo, dei trattori, Marvasi, passò alla loro commercializzazione divenendo il concessionario di Landini, Krone e di altri importanti marche.

Cavalcò da imprenditore capace il boom degli anni Sessanta cogliendo nel migliore dei modi quel miracolo economico che aveva connotato tutto il Paese ed i vari settori produttivi tra i quali l’agricoltura. Da parte sua, in ambito locale, Marvasi contribuì notevolmente alla moderna meccanizzazione del lavoro dei campi.

Il lavoro aumentava quindi Lamberto, in maniera molto lungimirante, ritenne di ampliare anche gli spazi delle sue officine fino ad arrivare, negli anni Novanta, ad aprire due funzionali centri a Fontanellato ed a Parma in via Emilia Ovest.

Carattere non facile, stoffa da leader, un uomo che non ha mai contato le ore di lavoro, geniale e coraggioso come tutti gli imprenditori che hanno fatto la gavetta, Marvasi era molto rigoroso anche con chi gli stava a fianco premiando, nei suoi collaboratori, la meritocrazia e trasmettendo al figlio Filippo quelle doti che gli avrebbero in seguito consentito di proseguire l’attività paterna.

Lo fece crescere a suo fianco instillandogli la profonda passione per il lavoro e la tenacia dell’imprenditore vero, in grado di saper affrontare le sfide della vita ed i segni dei tempi, nonché la correttezza e la lealtà che i vecchi imprenditori testimoniavano con una sola stretta di mano.

Fondò con un socio anche un’azienda che realizzava rotopresse a Suzzara che cedette una decina d’anni fa. Mai domo aprì un albergo a San Lazzaro, «il Residence», ed un agriturismo a Siccomonte di Fidenza dove allestì una collezione di trattori d’epoca, una sorta di firma in calce al lungo elenco dei lavori svolti nel corso della sua vita.

L’unico hobby di Marvasi era l’automobilismo, ossia la Formula 1, che seguiva come «ferrarista» convinto essendosi cimentato in gioventù in gare automobilistiche amatoriali.

Con Lamberto Marvasi il mondo agricolo perde un grande alleato ed un valido tecnico che ha avuto però l’accortezza di trasmettere i suoi saperi e la sua esperienza al figlio Filippo, che ora prosegue nel solco delle tradizioni paterne.

Oltre il figlio, lascia nel più profondo dolore i nipoti Gabriele e Tommaso, che adorava, e la sorella Gabriella.