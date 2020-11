Aveva scatenato l'inferno al Pronto soccorso: patteggia 1 anno

Era lui a chiedere. Disperatamente. Per quei dolori insopportabili che aveva un po' ovunque. Una sofferenza terribile, che ha continuato a urlare fin da quando i soccorritori hanno fatto entrare la lettiga al Maggiore, eppure così in forze per scatenare poco dopo l'inferno in Pronto soccorso. E alla fine, eccolo il bilancio: tre infermieri feriti, oltre a un computer, una stampante e a una finestra danneggiata. L'aggressore? Un trentenne colombiano, ma da anni residente a Parma, che ieri ha patteggiato 1 anno per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Niente condizionale, anche perché il trentenne è recidivo, ma ciò significa che - quando la pena diventerà definitiva - il trentenne dovrà chiedere l'affidamento ai servizi sociali per non finire in carcere.

Era stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso, il 29 ottobre dello scorso anno. E già al suo arrivo i soccorritori avevano avvertito il personale che il giovane sembrava piuttosto agitato, ma nessuno poteva immaginare cosa avrebbe scatenato di lì a poco. «Sto male, datemi subito qualcosa», continuava a urlare. E nel giro di pochi minuti è partito come una furia: ha afferrato per i polsi un'infermiera cominciando a strattonarla, ha rotto una sedia e ha tirato i pezzi contro gli operatori. Un'altra infermiera, arrivata in aiuto della collega, è poi stata colpita dalla barella contro cui l'uomo aveva fatto partire una pedata. Ma anche un terzo paramedico ha rimediato un paio di pugni.

Una furia contro il personale. Nemmeno gli oggetti, però, erano stati risparmiati: dopo aver afferrato il monitor di un pc, lo aveva scagliato su una stampante, rompendo uno e l'altra. Poi se l'era presa con una porta a vetri, danneggiando pure quella. Anche quando era uscito dal Pronto soccorso, aveva continuato a urlare e a inveire contro il nulla. Poi se ne era andato. Ma nome e cognome non erano certo un mistero, visto che era già stato identificato. E per di più - si scoprirà subito dopo - con un passato segnato da reati dello stesso tipo.

r.c.