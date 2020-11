Brunetta super, bravo Busi

6

SEPE

Schierato un po' a sorpresa in Coppa dove di solito giocava Colombi non ha potuto nulla sul gol ma nel finale ha salvato in uscita su Sacko, che gli ha spedito addosso un timido ''scavetto''.

6,5

BUSI

Davvero un debutto da titolare confortante. Fatta la tara al valore degli avversari, questo ragazzo ha sciorinato ottimi traversoni, tra cui l'assist per il secondo gol, utilizzando con scioltezza entrambi i piedi. La gamba c'è, la tenacia pure, speriamo si confermi anche in giornate più impegnative.

6

GAGLIOLO 14'st

Subentra e fa il centrale con il consueto piglio battagliero.

6

IACOPONI

Tornava titolare dopo un paio di panchine, cosa che da quando è arrivato a Parma nel gennaio 2017 non gli era mai successa. Ha fatto il suo con la consueta diligenza e affidabilità.

6,5

OSORIO

Liverani lo rimanda in campo nonostante il tour de force tra Nazionale e Roma e lui risponde bene. Di testa colpisce con ottime scelte di tempo, a terra predilige gli anticipi. È fortunato nel finale quando Camplone sorvola su un suo peraltro fortuito mani in area che con la Var avrebbe potuto causare un rigore.

6

RICCI

Fuori lista in campionato mette gamba e inserimenti offensivi sull'out sinistro.

6,5

NICOLUSSICAVIGLIA

Magari non ha il fisico del granatiere ma si muove con savoir faire in mezzo al campo e nei contrasti non lesina la grinta. Dev'essere più mordace nelle conclusioni.

6,5

BRUGMAN

Regia disinvolta e costruttiva. Una sua incursione determina il primo gol crociato.

6

SCOZZARELLA 14'st

Entra quando gli spazi sono più larghi, tenta qualche filtrante ma fatica di fronte alle ripartenze avversarie.

6

KURTIC

Fa legna a testa bassa in mezzo al campo tamponando e ripartendo. Batte anche una punizione dal limite ma la palla vola in curva...

sv SOHM 34' st

6,5

CAMARA 27'st

Venti minuti di grande personalità. È piccolo ma tignoso e tecnico, non indugia se c'è da calciare in porta. Peccato per il gol fallito a tu per tu col portiere.

5,5

KARAMOH

È il contraltare di Brunetta sul centro destra: ha altre caratteristiche ma non riesce a metterle in mostra se non in rare occasioni.

5,5

CORNELIUS

Partita di bassi profilo con tanti duelli persi, poche sponde, nessuna conclusione. S'è divertito poco e poco ha aiutato la squadra.

6

ADORANTE 27' st

Si muove bene e regala a Camara un pallone per il possibile 3-1.

ALLENATORE

6

LIVERANI

La vittoria è striminzita e nella ripresa il Cosenza poteva anche pareggiare in almeno due occasioni ma la formazione era molto alternativa e ci sta. Note positive da Busi e Brunetta che andranno però rivisti, prima di attaccare i peana, contro squadre di categoria. Ora c'è da pensare al Genoa, dimenticandoci dei 9 gol che gli abbiamo rifilato l'anno scorso.

IL MIGLIORE

BRUNETTA

Gioca sul centrosinistra alle spalle di Cornelius e oltre a segnare due gol, il secondo al volo molto bello, mostra di essere felino negli inserimenti e cinico, con ottimi piedi, al momento di concludere. La maglia stile-Boca, club che lo ha ospitato da ragazzo, deve averlo ispirato. Dovrà un po' strutturarsi fisicamente per reggere ritmi e urti delle partite di serie A ma se lo farà senza perdere smalto tecnico promette di diventare un signor giocatore.