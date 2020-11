In Comune un tavolo per i giovani

LUCA MOLINARI

Aprire un tavolo comunale sull'emergenza dipendenze tra i giovani parmigiani. Unisce tutto il mondo politico cittadino la proposta nata ieri pomeriggio, durante la seduta della commissione consiliare sulla sicurezza, presieduta da Roberto Massari. La discussione tra le varie forze politiche presenti in consiglio comunale è partita dalla mozione della Lega (poi ritirata) di effettuare maggiori controlli nei «Cannabis shop» vicini alle scuole e ai centri di aggregazione giovanile. I consiglieri della Lega inizialmente hanno sottolineato la necessità di «verificare che non vengano aggirati i divieti dagli esercizi commerciali che vendono la cannabis legale, anche alla luce del costante aumento del consumo di droga anche tra i minori». Fondamentale puntare sulla prevenzione tra i giovanissimi secondo gli altri consiglieri, evitando di «accanirsi contro i pochi negozi del settore». Cristiano Casa, assessore al Commercio, ha quindi precisato che i «controlli vengono già svolti dalle forze di polizia».

Laura Cavandoli e Paolo Azzali hanno quindi deciso di ritirare la mozione per «approfondire il problema del disagio giovanile e delle dipendenze aprendo un tavolo ad hoc». «Nei prossimi giorni - ha aggiunto la Cavandoli - contatteremo i capigruppo delle varie forze politiche per portare in consiglio comunale una nuova mozione per formalizzare questo impegno». Roberto Massari ha quindi ringraziato i consiglieri della Lega e gli altri partecipanti alla commissione «per aver dato prova di saper lavorare assieme per il bene comune». «Si tratta di un momento alto per la politica cittadina - ha proseguito - che dimostra di saper andare oltre i propri steccati». Durante la precedente discussione i consiglieri leghisti avevano posto l'accento sul «preoccupante aumento delle tossicodipendenze». «Nel 2019, come si legge su un articolo della “Gazzetta” - è stato spiegato - sono raddoppiati i minori che consumano droga. È quindi necessario fare tutto il possibile, partendo dall'educazione dei ragazzi sugli effetti della droga». Importante lavorare sulla prevenzione secondo Caterina Bonetti (Partito Democratico), Stefano Fornari (Effetto Parma), Roberta Roberti (Gruppo Misto) e Giuseppe Massari (Parma Protagonista). Secondo Marco Maria Freddi (Gruppo Misto) «è fondamentale tutelare la salute dei cittadini non attraverso i divieti, ma tramite canali legali». «Dobbiamo domandarci dove nasce il desiderio di evasione da parte dei giovanissimi che fanno ricorso a sostanze stupefacenti» ha aggiunto la Roberti.