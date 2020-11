Un anno e 8 mesi ai rapinatori. Di zafferano

Una spezia che vale oro. Almeno al mercato nero. Tanto che da tempo i furti sono aumentati un po' in tutta Italia. Così «prezioso» lo zafferano, che lo scorso giugno fratello e sorella, di origine moldava, se ne erano accaparrati 107 bustine facendo shopping gratis all'Esselunga di via Emilia Ovest. Il valore? 644 euro. Peccato, però, che per filare via senza sborsare un centesimo alle casse siano passati alle maniere forti con due dipendenti del supermercato. Tanto che il furto è diventato una rapina impropria, ma tutti e due (lui 40 anni, lei 33) hanno deciso di patteggiare: 1 anno e 8 mesi. Il giudice Alessandro Conti ha concesso a entrambi la sospensione della pena. E da ieri tutti e due - che si trovavano agli arresti domiciliari - sono tornati liberi.

Erano arrivati da Sant'Angelo Lodigiano, il 25 giugno scorso. Entrati al supermercato, con tanto di carrello e qualche borsa per nascondere la refurtiva, dopo qualche giro tra le corsie, avevano puntato il grande espositore delle spezie. Ma solo l'«oro rosso» interessava a fratello e sorella.

Una volta scoperti, però, si erano scagliati prima contro un addetto alla vigilanza e poi contro un altro dipendente del supermercato intervenuto per aiutare il collega. Ma il vigilante, in attesa dei carabinieri che erano già stati chiamati, ha avuto la prontezza di spruzzare un po' di spray al peperoncino. E i due fratelli, sorpresi e «accecati», sono stati subito dopo arrestati dai militari in arrivo.

