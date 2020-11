Chiude il deposito di tabacchi. «Così si uccide il commercio in montagna»

GIORGIO CAMISA

ALTA VALTARO - L'11 dicembre prossimo chiuderà definitivamente la «D.F.L. Logista Italia» di Borgotaro, il magazzino di via Stradella a Borgotaro che riforniva tutte le tabaccherie dell'Alta Valtaro e dell'Alta Valceno di sigarette, tabacchi e altri accessori. Un'altra tegola dunque si sta per abbattere sull'economia già provata dal Coronavirus e anche su di un servizio che garantiva non solo tabacchi ma che aveva anche altre funzioni sociali ad esso collegate.

A fine anno potrebbero essere abbassate per sempre numerose saracinesche, altre porte chiuse, altri disoccupati e altre famiglie che saranno costrette a scendere in città alla ricerca di un posto di lavoro.

I tabaccai per continuare la loro attività per i rifornimenti dovranno recarsi a Villafranca in Lunigiana e percorrere decine e decine di chilometri attraverso l'autostrada della Cisa o valicare dal Passo del Brattello.

La preoccupazione è tanta e i tabaccai chiedono che venga rivista e rivalutata tale decisione, che vengano rivisti i motivi di questa decisione.

Della protesta, con una lettera aperta inviata a politici, amministratori e sindaci si è fatto promotore Mario Zanrè che insieme alla moglie Sandra gestiscono da anni la tabaccheria di piazza Micheli 37, in pieno centro di Bedonia: «Ci sentiamo davvero abbandonati da tutti e lasciati alla deriva noi “montanari” - dice Mario Zanrè - credo che i nostri negozi abbiano un ruolo importante nella vita dei paesi, non vendono solo tabacchi o sigarette ma forniscano un servizio a vastissima gamma di clienti come ricariche telefoniche, profumi, lotterie eccetera e nelle piccole frazioni sono anche edicole, rivendite di altri generi. Sono dei piccoli bazar ai quali se vengono a mancare certi prodotti saranno costretti a chiudere ed ad andarsene. Io mi sono fatto promotore di tutti questi colleghi nella speranza che qualcuno si prenda carico di questa incresciosa situazione».

Mario Zanrè ha inviato la missiva all'amministratore delegato di Logista Italia Maria Pilar Colas Castellote, al presidente e agli assessori Regionali, al presidente della Provincia e sindaco di Borgotaro Diego Rossi e a tutti i sindaci del comprensorio Valli Taro e Ceno nella speranza di avere una risposta.