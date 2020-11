Morto Andrea Ferrari, il partigiano «Attilio»

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - Un altro importante personaggio, protagonista della Resistenza, se n’è andato. Oggi pomeriggio, alle 14,30, seppur in forma ridotta, in linea con le disposizioni ministeriali, in materia di contrasto alla pandemia di Covid-19, si terranno, nella frazione borgotarese di Tiedoli, i funerali di Andrea Ferrari (nome di battaglia, «Attilio»), uno degli ultimi partigiani ancora viventi in zona. Aveva 96 anni, portati però con grande disinvoltura. Il corteo funebre partirà alle 14 (in auto) dalla camera mortuaria dell’ospedale di Borgotaro e raggiungerà appunto la chiesa parrocchiale di Tiedoli, suo amato borgo natale. Ferrari, nonostante provenisse da una famiglia contadina, era molto distinto, un bell’uomo, deciso, coraggioso, schietto. Aveva, tra l’altro, - ricordano i concittadini - una memoria straordinaria. Nel 1948, in cerca di lavoro, emigrò in Inghilterra, ove ben presto divenne un ristoratore di successo, davvero tra i più apprezzati di Londra. Vi rimase trent’anni. Poi il ritorno in patria. Per quanto riguarda la sua importante parentesi partigiana, diciamo che si arruolò nelle brigate della montagna, quando aveva solo vent’anni. Si stabilì ad Osacca e, dopo varie vicissitudini, entrò nella 135ª Brigata Garibaldi, con a capo «Dario» (Luigi Marchini). La prima azione del neo-partigiano «Attilio», fu quella, nella primavera del ‘44, in difesa di Bardi. Più volte, rischiò di essere ucciso dai nazifascisti. Seguirono tante altre operazioni partigiane, in cui si distinse, come quella di Bosco di Corniglio, episodio mai dimenticato, quella sul Passo della Cisa o, ancora, lo storico combattimento di Osacca e quello di Luneto di Bore. In vallata, era quindi considerato un grande punto di riferimento «della memoria». Nel 2016, a sèguito del decreto del Ministero della Difesa, gli venne consegnata, dall’allora Prefetto di Parma, la «Medaglia della Liberazione». Caratterialmente, era un uomo simpatico, piacevole, intelligente, anche se un po’ riservato. Ieri sera, a Borgotaro, nella chiesa di Sant’Antonino Martire, è stato recitato, in suo suffragio, il santo rosario. Infine, oggi, venerdì, al termine del rito funebre, la salma verrà trasferita al Tempio di Valera, per la cremazione.