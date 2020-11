Picchiarono un benzinaio, tre condannati

La sua colpa? Essersi rifiutato di modificare un piede di porco. Forse lui aveva aggiunto anche un «no, io a queste cose non mi presto», a sottolineare che poi dell'attrezzo sarebbe con ogni probabilità stato fatto un uso discutibile. A loro quel rifiuto pronunciato nella loro stessa lingua suonò indigesto. Dalla piazzola del distributore si allontanarono promettendo vendetta. E il giorno dopo si presentarono in cinque, tutti albanesi, con un obiettivo solo: riempire di botte il connazionale.

La spedizione punitiva fu subito brutale. Dall'auto, i picchiatori erano scesi anche con un mattarello (che, oltre alla pasta, può stendere pure gli uomini), lasciando anche sull'abitacolo una grossa chiave inglese. Bastarono pochi secondi, perché quel mezzodì di un giorno di luglio del 2014 da caldo si facesse rovente. Al benzinaio non venne lasciato scampo: le parole erano state esaurite il giorno prima, subito si passò ai fatti. Per quanto a lui sembrasse folle subire una spedizione punitiva per così poco, cominciarono a volare i primi colpi. L'uomo non poté far altro che cercare di proteggersi dalle mattarellate e dai calci e dai pugni che gli piovevano da ogni dove. Si mise anche a urlare, per il dolore e la paura, ma le sue grida all'inizio non furono colte (per il rumore degli apparecchi usati in quei frangenti) da un suo collaboratore impegnato nel lavaggio di un'auto. Dovette sbracciarsi un vicino, perché anche lui capisse che stava accadendo qualcosa di grave. Alla fine, l'uomo accorse, ma a sua volta fu subito atterrato da un colpo di mattarello a una gamba.

A salvare il benzinaio dal pestaggio fu l'intervento di una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. Bloccati prima di poter sparire, i picchiatori furono portati in caserma da dove uscirono denunciati. Il benzinaio, invece, dovette ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso di Vaio. Ora, la coda giudiziaria (dopo che due avevano già patteggiato), con la condanna di tre albanesi d'età compresa tra i 28 e i 31 anni a un anno e quattro mesi: il giudice Cristina Dallagiacoma ha accolto le richieste del pm Rino Massari.

rob.lon.