Storico accordo pubblico-privato per rendere il territorio parmense «carbon neutral»

LUCA MOLINARI Un'alleanza per liberare il territorio parmense dall'anidride carbonica; un accordo pubblico-privato per la transizione verso la neutralità di Co2, da raggiungere entro il 2030. Ieri mattina in consiglio provinciale, il presidente Diego Rossi ha illustrato i contenuti dello storico patto “verde” che prevede la costituzione dell'alleanza territoriale “Carbon Neutrality”, la cui sottoscrizione è in programma il prossimo 15 dicembre assieme a Comune di Parma, Regione, Università e alle associazioni “Parma, io ci sto!” e “KilometroVerdeParma”. Lo scopo del progetto – approvato con l'astensione del gruppo Provincia Nuova - è definire e attuare una strategia condivisa per raggiungere la “neutralità carbonica”, cioè un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di Co2 nel nostro territorio. Il modello a cui guardare è Siena, dal 2011 provincia italiana carbon neutral. Compensare la CO2 prodotta sull'intero territorio parmense non sarà un'impresa facile, ma raggiungibile con un impegno corale. «Siamo partiti dagli accordi di Parigi per il clima, dall'Agenda Onu e dalla candidatura di Parma come Capitale verde europea 2024 – ha spiegato il presidente della Provincia, Diego Rossi –. Col Comune siamo capofila istituzionali di un'alleanza territoriale pubblico-privato che si propone un obiettivo particolarmente sfidante, dato che ci troviamo nel cuore della Pianura Padana: costruire percorsi condivisi, che modifichino le nostre modalità di produrre, lavorare e muoverci, rendendole sempre più “green”». Il progetto si articolerà in quattro fasi: la prima puramente progettuale e organizzativa, la seconda prevederà uno scambio di esperienze, la terza la definizione delle azioni da intraprendere e l'ultima un percorso di monitoraggio. Il modello potrà essere esportato ad altre province. Un plauso all'iniziativa è arrivato da diversi consiglieri, tra cui, Aldo Spina, Giuseppe Delsante, Gianpaolo Cantoni, Ferdinando De Maria. «Ogni nostra azione lascia un'impronta sul territorio – ha ricordato De Maria – perciò ognuno deve assumere un nuovo comportamento civico sull'ambiente, una nuova consapevolezza, anche nelle azioni quotidiane, dall'uso dell'acqua al riscaldamento. Questo progetto può gettare un seme, che potrà spingere il territorio verso una direzione virtuosa». Critico invece Giuseppe Quintavalla (nuovo capogruppo di Provincia Nuova), che ha espresso preoccupazione «per la mancanza di direttive nazionali» e sull'opportunità di «porre limiti alle attività economiche in un periodo difficile come questo, di crisi di tanti settori». Marco Trevisan ha quindi precisato che si tratta di un lavoro di ricerca, che va a quantificare le emissioni e verificare quante ne vengono neutralizzate con alberi e boschi del nostro territorio. «Inoltre – ha precisato - avere la certificazione di territorio a neutralità carbonica può produrre vantaggi di marketing per le nostre aziende». © RIPRODUZIONE RISERVATA

