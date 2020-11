Benessere animale, gli alunni scrivono alla Barilla: «Grazie per l'impegno»

L'Istituto comprensivo sempre attento e sensibile ai temi dell'ambiente e della salute. La classe 2ª B della scuola media Carozza nei giorni scorsi ha scritto alla Barilla, dopo avere appreso la notizia dalla Gazzetta di Parma, per complimentarsi con l'azienda per essersi aggiudicata il Premio «Henry Spira per il Progresso aziendale sostenibile», prestigioso riconoscimento per le scelte compiute in tema di benessere animale, rinunciando all'utilizzo delle uova provenienti da allevamenti in gabbia.

Nella missiva gli studenti ricordano il loro impegno per promuovere il benessere animale: «In particolare - scrivono - stiamo cercando di consigliare l'acquisto delle uova biologiche o provenienti da allevamenti all'aperto. Abbiamo studiato bene il problema, ci siamo documentati e siamo stati nei diversi supermercati della nostra città a raccogliere dati. Siamo quasi pronti per dare inizio alla nostra campagna in collaborazione con l'associazione “Essere animali”».

«Ci piacerebbe tanto se in futuro anche voi poteste orientarvi verso l'acquisto di sole uova provenienti da galline allevate all'aperto o biologiche, perché è in quelle condizioni che il benessere animale raggiunge livelli davvero importanti - aggiungono -. Ma, oltre a renderci conto della difficoltà rappresentata da ciò che vi chiediamo, comprendiamo anche che grazie a voi milioni di galline vivono ora in condizioni molto migliori di prima. Quindi un grande e sincero “grazie” da parte di tutti noi per la vostra coraggiosa scelta» concludono gli studenti.

A.S.