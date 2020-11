Corsa a quattro per comprare il gruppo?

Fino a a qualche giorno fa si parlava del cambio di passo di Cedacri e della brillante performance dell'ultimo biennio, nonché della ricerca avviata di un partner tecnologico-azionario in vista di una possibile quotazione a Piazza Affari. Il gruppo Cedacri, specializzato nella fornitura in outsourcing di servizi di information technology per le banche è partecipato da un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e soprattutto dal fondo Fsi Mid-Market Growth Equity Fund. Da qualche giorno, tuttavia, il dossier del gruppo, secondo indiscrezioni, si è progressivamente spostato verso una possibile cessione della maggioranza. Lo riportano i principali quotidiani nazionali, a cominciare dal Il Sole 24 Ore secondo il quale in corsa ci sarebbero in pole position due soggetti: Accenture ed Engineering, ma secondo altre fonti risulterebbero il corsa anche Ion Investimenti e Reply (affiancata dal fondo Apax).

Dai rumors il valore dell'operazione potrebbe superare in maniera significativa il miliardo di euro. Proprio la multinazionale americana della consulenza strategica, dei servizi tecnologici e delle esternalizzazioni sarebbe favorita.

Cedacri è una realtà con numeri importanti grazie anche alla strategia messa in campo dall'ad Corrado Sciolla. Il fatturato ha raggiunto i 400 milioni, con 90 milioni di margine operativo loro e 2400 dipendenti. Fsi è il gruppo finanziario partecipato dai maggiori fondi sovrani al mondo, che ha comprato il 27,1% di Cedacri nel gennaio 2018. A quel tempo Fsi aveva investito quasi 100 milioni di «equity», con un'opzione per salire al 33%. Dopo il suo ingresso di Fsi, sono rimaste nel capitale, per il restante 73%, 14 tra le principali banche clienti: Mediolanum (15,6%), CrAsti (11,1%), Banco di Desio e della Brianza (10,1%), Unipol Banca (7,5%), Popolare di Bari (6,6%), Cr Bolzano (6,5%), Banca del Piemonte (4,2%), Credem (3,9%), Cassa Sovvenzioni e Risparmio del Personale di Banca d'Italia (2%), Reale Mutua (1,3%), Banca del Fucino (1,1%), Banca Valsabbina (1,1%), Cassa di Risparmio di Cento (1%) e Cassa di Risparmio di Volterra (ancora con un 1%). P.Gin.