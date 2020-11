Il derby turco di Chittolini e Massari

VITTORIO ROTOLO

Metti un derby di pallavolo in salsa parmense, giocato in...Turchia! Da una parte il fidentino Sebastiano Chittolini, preparatore atletico dello Ziraat Bankasi di Ankara. Dall'altra il salsese Jacopo Massari, schiacciatore da quest'anno in forza al Solhan, compagine che al pari dello Ziraat Bankasi milita nella «Efeler Ligi», il massimo campionato turco.

Una sfida andata in scena qualche giorno fa in casa del Solhan (per l'esattezza a Bingol, centro che si trova nella parte orientale del Paese) e che, al termine di cinque tiratissimi set, ha visto prevalere la formazione ospite.

«Ma se non ci fossimo trovati di fronte uno stratosferico Massari, autore di una prestazione davvero superlativa, avremmo vinto in maniera più agevole» - commenta con un sorriso Chittolini, alla sua seconda stagione allo Ziraat Bankasi.

Massari incassa i complimenti e ringrazia, ma fa professione d'umiltà: «Se abbiamo tenuto testa ad una formazione tecnicamente più attrezzata, il merito è stato di tutta la squadra e non soltanto mio. Di sicuro – aggiunge il giocatore – è stato piacevole ritrovare Sebastiano, in un contesto diverso. Nutro una profonda stima nei suoi confronti: è un grande professionista».

Da avversari, l'ultima volta fra i due era stata qualche anno fa in Champions League: Chittolini sedeva sulla panchina della Dynamo Mosca, Massari indossava invece la maglia del Paris Volley. All'epoca, il doppio confronto si risolse con una vittoria a testa. In terra turca, invece, al momento è in vantaggio Chittolini.

«Quest'anno ci ha già battuti due volte, di cui la prima in Coppa. Ma al ritorno, in campionato, sfateremo questo tabù» - promette il pallavolista azzurro, che nel 2019 ha conquistato scudetto, Champions e Campionato mondiale per club con la Lube Civitanova.

«A Bingol – riprende Chittolini – è stata una bellissima partita: al di là della prova offerta da Jacopo, il Solhan ha dimostrato di possedere qualità importanti. Anche noi, però, stiamo disputando un buon campionato: siamo ottavi in classifica, ma con cinque partite ancora da recuperare, a causa dell'emergenza Covid-19».

Oltre alle origini, alla passione per la pallavolo ed all'esperienza professionale in Turchia, proprio il virus è un altro elemento in comune per Chittolini e Massari, che hanno recentemente affrontato (e vinto) la battaglia più dura ed importante.

«A metà ottobre, mi sono svegliato una mattina con una tosse strana» racconta il preparatore atletico. «Conosco il mio corpo ed ho subito intuito che qualcosa non andava. Appena tre giorni prima ero risultato negativo al tampone, effettuato nel corso della normale attività di controllo predisposta dalla mia società, ma sapevo che questo non significava proprio nulla. Mi sono così subito recato in un centro sanitario privato e, nel giro di qualche ora, è arrivata la comunicazione della positività. Allo Ziraat – prosegue Chittolini -, tra giocatori e staff, abbiamo contato ben diciassette casi. Anche mia moglie e mia suocera sono state contagiate. Io ho avuto solo qualche linea di febbre. Dieci giorni dopo, il nuovo tampone ha accertato l'avvenuta guarigione. È stata la fine di un incubo».

Neppure Massari se l'è passata bene, a settembre. «Per ben sei volte, sono risultato positivo al tampone» rivela lo schiacciatore del Solhan. «Ho avuto la febbre alta e temevo di finire in ospedale: per fortuna, le terapie si sono rivelate efficaci. La negatività al test è arrivata solo diciotto giorni dopo». In piena pandemia, stare lontani da casa diventa ancor più complicato. «Con la testa, sei sempre lì: pensi alla tua famiglia ed agli amici, a ciò che sta succedendo anche a Parma. Si convive con la paura, insomma». Concentrarsi sulle questioni di campo restituisce allora un minimo di serenità.

«Ho scelto la Turchia perché ero alla ricerca di nuovi stimoli – confida Massari -: siamo una neopromossa, ma vogliamo ben figurare. E chissà che col prof Chittolini non ci si riveda pure più avanti, ai play-off...».